Formula 1 – Incidente camion Renault | arrivano buone notizie dal team | dimesso l’autista

Formula 1 – Paura in viaggio verso l’Ungheria : spaventoso incidente per il camion Renault [GALLERY] : spaventoso incidente: il camion del team Renault in viaggio verso l’Ungheria finisce fuori strada Non è ancora arrivato il momento di andare in vacanza per la Formula 1: dopo il Gp di Germania, disputato ieri, i piloti si apprestano a tornare in pista subito, per il Gp di Ungheria. Tutti gli uomini che lavorano nel mondo della Formula 1, dunque si stanno spostando dalla Germania all’Ungheria per il nuovo appuntamento ...

Formula 1 – Un Gp di Germania surreale : che disastro per Bottas! Incidente per il finlandese ad Hockenheim [VIDEO] : disastro Bottas al Gp di Germania: il finlandese della Mercedes finisce fuori pista ad Hockenheim a pochi giri dal termine della gara Se gli spettatori della Formula 1 lamentavano poco spettacolo con le gare della stagione 2019, oggi non posso di certo dire di essersi annoiati. Il Gp di Germania è stato un crescendo di emozioni, con un susseguirsi di colpi di scena. In un finale di gara infuocato, dopo l’uscita di Leclerc, ed una ...

Formula 1 – Che paura per Leclerc! Esce dal box e rischia l’incidente con Grosjean : punita la Ferrari [VIDEO] : Grosso rischio per Charles Leclerc all’uscita dai box dopo la safety car arrivata in pista per l’incidente di Perez: il pilota monegasco riceve l’ok per ripartire e rischia l’impatto con Grosjean. Multata la Ferrari La Ferrari rischia un clamoroso incidente nelle fasi iniziali del Gp di Germania. Le condizioni di bagnato della pista hanno messo in difficoltà diversi piloti, fra i quali Perez che si è girato finendo ...

Formula 1 – Verstappen ad Hockenheim con Silverstone nella testa : “senza l’incidente…” : Verstappen motivato per il Gp di Germania: le parole dell’olandese alla vigilia della gara di Hockenheim Il circuito di Hockenheim è pronto per ospitare l’11° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Occhi puntatissimi sulla Mercedes, regina indiscussa del Mondiale, che dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel affamato di vittoria, in particolar modo davanti al suo pubblico. Anche Max Verstappen proverà a dire ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Verstappen : Seb da applausi nonostante il danno - il gesto post gara è da vero signore [VIDEO] : Sebastian Vettel è un vero signore: il gesto del tedesco della Ferrari dopo il tamponamento a Max Verstappen a Silverstone E’ andato in scena ieri il Gp di Gran Bretagna: Lewis Hamilton ha trionfato davanti al suo pubblico, lasciandosi alle spalle Bottas e Leclerc. A pochi giri dal termine della gara di Silverstone non sono però mancati i colpi di scena: Sebastian Vettel, in lotta per il terzo posto con Max Verstappen, ha tamponato ...

Formula 1 - Vettel si mette a nudo dopo l’incidente con Verstappen : “ecco cosa mi frustra” : Il pilota tedesco non può esimersi dal commentare l’errore che ha rovinato la sua gara e quella di Verstappen a Silverstone Ennesimo errore per Sebastian Vettel, una consuetudine negli ultimi mesi per il pilota tedesco, entrato in un vortice da cui non riesce più a tirarsi fuori. Photo4/LaPresse Il tamponamento avvenuto al giro 33 del Gp di Silverstone svela lo stato d’animo del quattro volte campione del mondo, lontanissimo ...

Formula 1 - Max Verstappen spiazza tutti dopo l’incidente : “non sono arrabbiato con Vettel” : Il pilota della Red Bull non ha puntato il dito contro Vettel, capendo come si sia trattato di un errore di valutazione Un quinto posto che sa di beffa per Max Verstappen, costretto a dire addio al podio del Gp di Silverstone per colpa di Sebastian Vettel, finitogli addosso al 33° giro. photo4/Lapresse Un tamponamento spettacolare che ha spento le velleità dell’olandese, costretto a chiudere addirittura dietro il compagno di squadra ...

Formula 1 - Sebastian Vettel fa mea culpa : “l’incidente con Verstappen? E’ stata colpa mia - vi dico perchè” : Il pilota tedesco si è scusato prima con Verstappen e poi ha spiegato l’errore che lo ha spinto a tamponare l’olandese E’ finita malissimo la gara di Sebastian Vettel a Silverstone, il pilota tedesco infatti ha chiuso in fondo alla classifica per colpa di un incidente con Verstappen, causato proprio da lui stesso. Photo4/LaPresse Un tamponamento tanto pericoloso quanto spettacolare, in cui il ferrarista ha avuto senza ...

Formula 1 - clamoroso tamponamento tra Vettel e Verstappen : incidente spettacolare a Silverstone [VIDEO] : Il pilota tedesco prova a riprendersi la posizione su Verstappen, ma finisce per tamponarlo finendo in fondo alla classifica clamoroso incidente avvenuto al 33° giro del Gp di Silverstone, Sebastian Vettel tampona Max Verstappen al termine di un duello rusticano, con il tedesco che rovina la gara di entrambi. Se l’olandese rimane comunque al quinto posto, il tedesco finisce in fondo alla classifica, prendendo addirittura dieci ...

Formula 1 – Terribile incidente per un ex pilota : rischia l’amputazione di una gamba : Martin Donnelly ricoverato in ospedale: l’ex pilota di Formula 1 rischia l’amputazione di una gamba Spiacevole imprevisto per un ex pilota di Formula 1: Donnelly, che nel 1990 sopravvisse ad un drammatico incidente nelle prove del Gp di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, adesso rischia l’amputazione di una gamba. Una grande beffa per l’irlandese, rimasto coinvolto in un Terribile incidente in motorino: ...

Formula 1 – George Russell rischia l’incidente con Kvyat durante le qualifiche : arriva una dura penalizzazione : George Russell, non avvertito dalla Williams, rischia l’incidente con Kvyat durante la Q1 del Gp d’Austria: il pilota britannico penalizzato di 3 posizioni in griglia Un’incomprensione che poteva costare cara, quella che ha coinvolto George Russell e Daniil Kvyat. Nel corso del Q1, mentre cercava di far raffreddare le gomme, il pilota della Williams non si è accorto (e non è stato avvertito dal team) dell’arrivo di Kvyat che, ...

Formula 1 – Bottas commenta l’incidente delle FP2 : “ho perso il posteriore - il vento punisce ogni errore che facciamo” : Valtteri Bottas contro le barriere nelle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Mercedes spiega le dinamiche dell’incidente e dà la colpa al vento Brutto incidente per Valtteri Bottas nelle FP2. Il pilota Mercedes ha avuto un problema nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, finendo contro le barriere e distruggendo entrambe le gomme anteriori della sua monoposto. Intervistato a Sky Sport, il finlandese ha ...