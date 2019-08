“Florence” | ecco la vera storia della cantante più stonata al mondo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Francesca Rossi Domenica 4 agosto, su Canale 5, verrà trasmesso in prima serata e in prima visione il film, con una straordinaria e stonatissima Meryl Streep Florence Foster Jenkins (1868-1944) ha un unico sogno, cantare. La tenacia per perseguire il suo obiettivo di arrivare al grande pubblico non le manca. In realtà è un’altra cosa a farle difetto: la voce. Florence è piùdi una campana. Non ha senso del ritmo e non riesce a prendere una nota né a tenerla. Quando canta (se così si può dire), non è lei a seguire il tempomusica, bensì i musicisti a tentare di andarle dietro. La sua vita, fondata su una incrollabile fiducia in se stessa, è persino diventata un film interpretato dalla bravissima Meryl Streep. Florence prende lezioni di musica fin da ragazzina e vorrebbe proseguire i suoi studi all’estero ma il padre, intuendone lo scarso talento, non ...

FirenzeBkBlog : Altre notizie - Ecco il programma della nuova stagione 2019/20 del 3vs3 Midland - MauroV1968 : @Gianni_Florence @giuseppe_masala @repubblica Ecco, al di là di quello che si pensa di Gozi e dei rapporti italo-fr… - Leon_King_1 : #Midsommar è un #film sbagliato, tenta di essere un #horror ma si perde totalmente. Ecco la nostra recensione sul c… -