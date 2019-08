Finalmente è arrivato | Benessere Digitale ora è su Google Chrome per Android Q

Sampdoria - Depaoli si presenta : “Finalmente sono arrivato” [FOTO] : “Finalmente sono arrivato. Scusate il ritardo. Mi era dispiaciuto non approdare qui a gennaio ma adesso sono contento ed emozionato di essere alla Samp. Posso dire solo grazie a chi mi ha dato tutta questa fiducia”. E’ la prima intervista da calciatore della Sampdoria per il terzino destro, ex Chievo, Fabio Depaoli. “Audero mi ha parlato benissimo di societa’ e staff ma non avevo bisogno di essere convinto. ...