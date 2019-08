Filma insulti razzisti sul treno | sui social le augurano lo stupro

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Milano, 1 ago. (AdnKronos) – Hato un episodio di razzismo sul, lo ha postato su Facebook e sono arrivati gli, con la speranza che qualche ”scimmia” se la stupri. E’ successo a Delia Piavani, una studentessa che tornando a casa, ha assistito alla scena di un uomo che se la prendeva con altri passeggeri perchè ”neri” sulla linea Milano-Verona e ha ripreso tutto pubblicando poi il video su i ‘I sentinelli di Milano’. ”Avevo le cuffie – racconta – e stavo guardando una serie tv ma in sottofondo sento una persona imprecare. Le tolgo ed esattamente dietro di me, nell’area dove ci sono le porte del, sento che un uomo travari (anche in bergamasco, come si può sentire) chiede insistentemente il biglietto a un ragazzo di colore, che io non vedo perché resta dietro al mio ...

