Fifa | Milena Bertolini unica candidata al The Best Fifa Football Awards | Sarri e Allegri

Calcio femminile - la CT Milena Bertolini candidata al “Best Fifa Awards” : Dopo l’ottimo campionato del mondo di Calcio femminile di Francia nel quale ha condotto l’Italia fino ai quarti di finale, proseguono gli attestati per la nostra CT Milena Bertolini. La 53enne nativa di Correggio, infatti, è stata inserita nella lista dei 10 allenatori di una squadra femminile in lizza per aggiudicarsi l’ambito “The Best FIFA Football Awards 2019” che verrà assegnato nella giornata del 23 settembre ...