Ferrari contro Philipp Plein | “Rimuovi le foto”

VIDEO Charles Leclerc - incidente nel GP di Germania : Ferrari contro il muro - errore pesantissimo e ritiro : Charles Leclerc si stava rendendo protagonista di una prova stellare nel GP di Germania 2019, il pilota della Ferrari era riuscito a risalire in seconda posizione grazie a un’ottima strategia e poteva addirittura pensare di attaccare il primato di Lewis Hamilton ma ha commesso un errore letale all’ultima curva, ha perso il controllo della vettura, è finito sulla via di fuga ed è andato a sbattere contro il muro. La macchina si è ...

Formula 1 – Leclerc contro le barriere in Germania! Il pilota Ferrari fatto fuori dal… cartellone Mercedes [VIDEO] : Charles Leclerc fuori all’ultima curva dopo il 29° giro del Gp di Germania: il pilota Ferrari sbatte contro il cartellone dei 125 anni della Mercedes e abbandona la corsa Incredibile quanto accaduto al termine del 29° giro del Gp di Germania. Uno strepitoso Charles Leclerc, secondo in rimonta e con il tempo più veloce in pista, è finito fuori pista all’ultima curva, sbatte contro il cartellone dei 125 anni della Mercedes e ...

Formula 1 - un ex ingegnere Ferrari distrugge Sebastian Vettel : parole durissime contro il tedesco : Continuano a piovere critiche nei confronti di Sebastian Vettel, questa volta attaccato da un ex ingegnere della Ferrari Non è certamente una stagione da ricordare per Sebastian Vettel, incappato in una crisi nera da cui non riesce a tirarsi a fuori. I punti di distacco da Lewis Hamilton sono già 100 dopo dieci gare, gli errori aumentano e le prestazioni di Leclerc diventano sempre più ingombranti per il tedesco, su cui continuano a ...

Ferrari - ricorso contro la penalità che è costata la vittoria a Vettel in Canada : Nove giorni dopo la fine del Gran Premio del Canada, la Ferrari decide di fare ricorso alla Fia per la penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel che gli è costata la perdita del primo posto a favore di Lewis Hamilton. La raccolta di nuovi elementi “significativi e rilevanti” consente alla scuderia di Maranello di presentare istanza di revisione, sperando così di ottenere a posteriori la prima vittoria di questa stagione di Formula ...

F1 - la Ferrari può vincere il ricorso contro la penalità inflitta a Vettel? Tutti gli scenari - le telemetrie - le immagini : Il GP del Canada non si è ancora concluso ufficialmente. Sono passati ormai nove giorni dalla conclusione della gara di Montreal ma il capitolo è ancora aperto perché ieri la Ferrari ha ufficialmente presentato istanza di revisione riguardo alla decisione più discussa presa dai commissari in quell’occasione: i cinque secondi di penalità inflitti a Sebastian Vettel per aver ostacolato, a loro dire, Lewis Hamilton nel momento in cui è ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - arriva la contromossa della Ferrari : formalizzata la richiesta di revisione alla FIA : La Scuderia Ferrari ha scelto di formalizzare alla FIA la richiesta di revisione in merito alla decisione sulla Penalizzazione di Sebastivan Vettel in Canada: verrà valutata adesso l’ammissibilità di nuove prove In casa Ferrari tiene ancora banco il caso riguardante la Penalizzazione di Sebastian Vettel nel Gp del Canada. Il pilota tedesco, vincitore in pista, è stato retrocesso in seconda posizione a causa dei 5 secondi di penalità ...

Formula 1 - Rosberg non risparmia Vettel : il tedesco si scaglia senza remore contro il pilota della Ferrari : L’ex pilota tedesco non le ha mandate a dire al connazionale, sottolineando come la penalità inflittagli sia giusta a termini di regolamento L’intero mondo del motorsport ha ritenuto alquanto pesante la penalità inflitta a Sebastian Vettel, tutti tranne Nico Rosberg che non ha perso tempo a schierarsi al fianco del suo ex team. photo4/Lapresse Il tedesco ha espresso il proprio giudizio su quanto avvenuto in Canada al giro ...

Formula 1 - Ferrari : ricorso contro la penalità inflitta a Vettel : Non sembrano volersi placare le polemiche contro il circus della Formula 1 dopo la penalità inflitta ieri a Vettel che gli ha negato la vittoria conquistata in pista. La Scuderia Ferrari ha deciso di ricorrere in appello e avrà adesso 96 ore per presentare un reclamo ufficiale alla Federazione, che potrà accogliere o rigettare la richiesta.Lepisodio incriminato. 48 giro del GP del Canada, quello che ha fatto saltare dalla sedia ogni ...

