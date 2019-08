Federterme | “Bene rinnovo accordo per prestazioni 2019-2021”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute/Labitalia) – Il presidente di/Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, ha firmato, oggi, con il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il coordinatore Vicario della commissione Salute, Sergio Venturi, l’intesa didell’nazionale per l’erogazione delletermali, per il triennio-2021.‘L’triennale firmato oggi da/Confindustria è motivo di soddisfazione per tutte le imprese del sistema termale e per le aziende, alberghiere e dell’indotto, che operano nei territori termali italiani – ha dichiarato il presidente di, Costanzo Jannotti Pecci – perché consente di assicurare regolare continuità della erogazione attraverso il Servizio sanitario nazionale delletermali e al tempo stesso di porre le basi ...

