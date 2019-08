Febbre del Nilo | torna l’incubo in Emilia Romagna | primo caso accertato a Ferrara

West Nile - in Veneto primo caso dell’estate 2019 : 79enne con Febbre da 10 giorni : primo caso umano di infezione da virus West Nile della stagione estiva 2019. L’infezione ha colpito un uomo di 79 anni che vive in area rurale in provincia di Padova e presenta febbre persistente da dieci giorni. La notizia è stata ufficializzata dalla Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. Nel 2018 la prima positività nelle zanzare era stata riscontrata il 7 giugno e il primo caso umano era stato ...

Febbre James Rodriguez a Napoli - tifosi pazza per il colombiano : spunta già la… statuina del Presepe : Nella bottega di arte presepiale del maestro Ferrigno è già spuntata la statuina di James Rodriguez, nonostante il Napoli non lo abbia ancora acquistato James Rodriguez non è ancora un calciatore del Napoli, ma in città è già alta la Febbre per il colombiano. I tifosi sognano l’arrivo del giocatore del Real Madrid, spingendo la società a compiere quell’ultimo sforzo per vestirlo di azzurro. Intanto, la maglia del Napoli ...

Febbre - l’autobiografia d’esordio di Bazzi per abbattere i modelli standardizzati sull’Hiv e il muro della solitudine : Jonathan ha poco più di trent’anni quando, l’11 gennaio 2016, vede il suo corpo debilitarsi a causa di una febbriciattola che non tende a diminuire. In quel periodo vive a Milano con il compagno Marius, studia Filosofia all’università e si mantiene insegnando yoga. Dato il malessere persistente che gli impedisce persino di uscire di casa, inizia a fare alcuni esami, consulta la rete per ottenere una diagnosi immediata ed attende mestamente la ...

Ritorna la "Febbre dell'oro" : occhio a non scottarsi : Puntuale, ogni tanto, come adesso, si ripresenta la “febbre dell’oro”. Ovvero l’idea che acquistando il metallo giallo ci si possa in breve tempo arricchire. Osservando quello che è accaduto nell’ultimo anno, l’impressione potrebbe in effetti essere questa. Dal 18 luglio del 2018 al 25 giugno 2019 il prezzo dell’oro è passato da 37.000 dollari al chilo a 45.700 dollari al chilo, con un ...

Alcol e droghe : l’Sos dei medici per la Febbre del sabato sera nei mesi estivi : Un bollettino di guerra. A questo fanno pensare i dati raccolti in un dossier dell’Ordine dei medici di Napoli che dal convengo intitolato ‘I giovani e la febbre del sabato sera” lanciano un grido di allarme sull’uso smodato di Alcol e droghe tra i giovani, fenomeno che nei periodi estivi, si scrive nel rapporto, aumenta in modo esponenziale. “Sessanta giorni, luglio e agosto, in cui la rete dell’emergenza ...

“I giovani e la Febbre del sabato sera” : dall’Ordine dei Medici di Napoli il dossier sull’uso di alcol e droghe : Le intossicazioni da alcol e droga, così come gli incidenti stradali legati all’abuso di sostanze, danno forma a Napoli ad un vero e proprio bollettino di guerra. Sono numeri allarmanti quelli emersi nel corso dell’incontro dal titolo “I giovani e la febbre del sabato sera”, voluto e organizzato dalla Commissione Comunicazione e dal CUG dell’OMCeO Napoli. Uno «sballo mortale», come lo ha definito senza mezzi termini Giuseppe Galano, responsabile ...

“E se non fosse una semplice Febbre?” : i sintomi della “Febbre Mediterranea Familiare” - una malattia diffusa in Sicilia e Calabria : Sabato 8 giugno a Reggio Calabria si terrà un incontro per conoscere da vicino una patologia poco conosciuta ma non così ‘rara’ in Calabria e Sicilia: la FMF, Febbre Mediterranea Familiare. La FMF è ben di più di una comune febbre: è una sindrome ereditaria caratterizzata da episodi febbrili ricorrenti accompagnati da dolori. Si manifesta solitamente in età pediatrica, ma può esordire anche in età adulta. diffusa in particolare nell’area ...