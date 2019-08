Ex Ilva | ArcelorMittal | “Il governo ripristinerà l’immunità penale | ricevute

Ilva/ La chiusura che fa comodo a Taranto e ad ArcelorMittal : Sull'ex ILVA ci sarebbe una soluzione in grado di accontentare sia ArcelorMittal che la comunità locale della città di Taranto

Ex Ilva - otto indagati per la morte del gruista : c’è top manager di ArcelorMittal. Nuovo incidente nel reparto laminatoio : Sono otto le persone indagate nell’inchiesta sulla morte, mercoledì pomeriggio, dell’operaio Cosimo Massaro, 40 anni, deceduto per il crollo della gru al quarto sporgente del porto commerciale di Taranto in concessione allo stabilimento siderurgico ex Ilva, ora Arcelor Mittal, durante una tromba d’aria che ha colpito la città. Nell’inchiesta, coordinata dai pm Filomena Di Tursi e Raffaele Graziano, sono indagati Stefan ...

Ex Ilva di Taranto - i legali di ArcelorMittal : "Al vaglio ipotesi per evitare stop dell'Altoforno 2" : I difensori dell'azienda non escludono collaborazioni con l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva. La decisione di spegnere l'Altoforno presa dalla Procura per non aver rispettato le prescrizioni di sicurezza

La procura spegne l'altoforno 2 dell'ex Ilva - mentre Di Maio e ArcelorMittal continuano a litigare : Continua il braccio di ferro tra il governo e ArcelorMittal sul futuro dell’acciaieria tarantina. Ed entra in gioco anche la magistratura, con la procura di Taranto che ha disposto l’avvio delle procedura di spegnimento dell’Altoforno 2 dell’impianto ex Ilva. Lo stesso era stato sottoposto a sequestro preventivo dopo l’incidente costato la morte nel 2015 di un operaio investito da una colata incandescente. Una ...

Ex Ilva - presidio lavoratori Usb al Mise : “No all’immunità per ArcelorMittal. Calenda? Ultimo che può parlare” : “Assunzione di tutti i lavoratori che sono stati discriminati, ritiro della cassaintegrazione, ma soprattutto siamo qui per dire al ministro Di Maio il nostro no all’immunità penale per ArcelorMittal“. Questa le richieste dei lavoratori Usb che sono venuti a manifestare sotto il ministero dello Sviluppo Economico, dove è in corso un incontro tra la proprietà, i sindacati ed il Ministro sull’ex Ilva. Intanto ...

Ilva - il contratto che smentisce Di Maio e dà ragione ad ArcelorMittal : Una specificazione molto precisa. Dettagliata. Arcelor Mittal può recedere dal contratto di affitto - preliminare alla vendita - in tutta una serie di ipotesi. Già il contratto d'affitto con...

Ex Ilva - vertice Di Maio e ArcelorMittal : “No comment”. A Taranto - impianti fermi per sciopero. Ma è scontro sulle cifre : La fumata bianca sull’ex Ilva non c’è ancora. Così, mentre a Taranto i lavoratori incrociano le braccia (il 75 per cento per i sindacati, il 36 per l’azienda), a Roma sarà decisivo il secondo incontro – quello del 9 luglio – fra i vertici di ArcelorMittal e il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Un’ora di faccia a faccia fra il vicepremier, gli ad di ArcelorMittal Europa e Italia, Geert Van Poelvoorde e ...

Ex Ilva : iniziato incontro tra Di Maio e vertici ArcelorMittal : Roma, 4 lug.(AdnKronos) - E iniziato l'incontro tra il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e i vertici di ArcelorMittal, al dicastero di via Veneto. Per l'azienda sono presenti il ceo in Europa Geert Van Poelvoorde, il ceo in Italia Matthieu Jehl e il country head Samuele Pasi. Al centro dell'incontro

Ilva - nuovo incontro con ArcelorMittal : 11.11 Sindacati metalmeccanici e ArcelorMittal si incontrano oggi a Taranto,nel primo pomeriggio, negli uffici della direzione dello stabilimento per riaffrontare il tema della cassa integrazione ordinaria per 1400 addetti a partire da oggi e per 13 settimane. Si conclude ,infatti, la procedura preliminare all'avvio della cassa integrazione, chiesta dall'azienda per la crisi del mercato dell'acciaio, avviata il 5 giugno e della durata di 25 ...

Ilva/ Le mine vaganti tra Mise e ArcelorMittal : Sulla vicenda dell'ILVA di Taranto si rischia di causare dei danni al sistema produttivo, ai lavoratori e alla credibilità del Paese

Ex Ilva - il Ceo di ArcelorMittal : “Senza immunità legale lo stabilimento chiude a settembre” : In assenza dell'immunità penale l'ex stabilimento Ilva di Taranto potrebbe cessare la produzione e chiudere il 6 settembre. L'ha dichiarato Geert Van Poelvoorde, ceo di ArcelorMittal Europa, spiegando che la decisione è legata al problema della protezione legale e alla legge che abolisce l’immunità ed entrerà in vigore, per l'appunto, tra tre mesi.Continua a leggere

Ad ArcelorMittal : senza immunità fra due mesi chiudiamo l’Ilva di Taranto. Scontro con governo : Alta tensione tra il governo e ArcelorMittal. Se il prossimo 6 settembre verrà rimossa, come prevede una nuova disposizione del "decreto Crescita", l'immunità penale che ha finora coperto gli amministratori dell'ex Ilva, l'acciaieria di Taranto ora gestita da ArcelorMittal, non ci sarà altra scelta che chiudere gli impianti. Lo ha ribadito a Bruxelles l'Amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, a margine di una ...

