Eurozona | ancora in calo l’attività delle imprese manifatturiere

Fmi migliora stime Eurozona - nel 2020 Pil +1 - 6%. Italia ancora fanalino di coda : Il Fondo monetario internazionale ha lasciato invariate le sue stime sulla crescita dell'Area euro nel 2019 e ha leggermente alzato quelle per il 2020. Stando all'aggiornamento al World Economic Outlook - un rapporto pubblicato ogni aprile e ottobre - il Pil dell'Eurozona e' visto espandersi quest'anno dell'1,3% e il prossimo dell'1,6% (lo 0,1% in piu' sulle stime primaverili). Per l'anno in corso l'istituto di Washington ha limato dello 0,1% a ...