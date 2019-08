Euromoot 2019 | da tutta Europa in Italia 500mila scout

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Roma – Dal 27 luglio al 3 agosto si svolge l’, un evento organizzato dall’Unione internazionale delle guide ed’. Cinquemila giovani, di eta’ compresa tra i 17 e i 25 anni, provenienti da 20 nazioni europee, si sono ritrovati in. Quattro regioni da attraversare (Umbria, Abruzzo, Toscana e Lazio) e il Vaticano come ultima tappa, dove ad attenderli ci sara’ il Santo Padre, Papa Francesco. Divisi in gruppi, costituiti da circa 50-60 persone di almeno 2 0 3 nazionalita’ diverse, hanno camminato per almeno 5.000 km lungo itinerari storici che calcano le ombre di grandi europei come San Benedetto da Norcia o Santa Caterina Da Siena. Perla durata del cammino, i partecipanti hanno dormito in tenda, nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente. “L’e’ la metafora, in pochi giorni, ...

