Esodo : Autostrade Venete - primo weekend di agosto con traffico intenso : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – weekend da bollino rosso sulle Autostrade dell’Esodo gestite da Concessioni Autostradali Venete: in questo primo fine settimana di agosto previste condizioni di traffico intenso che potranno causare rallentamenti, soprattutto nel tratto tra Padova Est e il bivio A4/A57, in entrambe le carreggiate, specialmente in direzione Trieste. Possibili rallentamenti anche sul Raccordo Marco Polo in direzione ...

Sciopero autostrade durante l’Esodo estivo - ecco cosa può succedere : Forse non sarà proprio da incubo come è stato descritto, ma causerà disagi e potenziali pericoli. Lo Sciopero dei casellanti autostradali proclamato per il 4 e il 5 agosto...

Via all'Esodo estivo - weekend da bollino rosso sulle autostrade : Fino alla fine di luglio tutti i fine settimana caratterizzati da intenso traffico , ma in molte regioni saranno partenze sotto la pioggia. Allerta arancione in Marche e Abruzzo.

Previsioni traffico autostrade : weekend 27 e 28 luglio da bollino rosso per il primo Esodo : Gli italiani si preparano alle vacanze estive. Nel corso dei weekend del mese di luglio assisteremo alle prime partenze verso le località balneari. Come ogni anno saranno in molti a riversarsi sulle autostrade per raggiungere le destinazioni di villeggiatura. Il Centro Coordinamento Nazionale per la Viabilità ha pubblicato il calendario con le date in cui si prevederanno criticità. L’ultimo weekend del mese corrente sarà da bollino rosso e ...

Autostrade - rincari da luglio per l'Esodo estivo : rischio aumenti del 19% : Con l’avvicinarsi della stagione estiva e dei relativi esodi di massa dalla calura delle principali città italiane verso mete costiere meno afose, implacabili e puntualissimi arrivano gli aumenti sulle tariffe autostradali. Sono scaduti, infatti, anche gli ultimi blocchi dei rincari dei pedaggi di Autostrade per l'Italia concordati il primo gennaio scorso tra gli enti gestori della rete viaria italiana e il Ministero per le Infrastrutture e i ...