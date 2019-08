Esaurite le risorse naturali della Terra | Italia al nono posto tra i ' Paesi spreconi'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Più di 7 miliardi di persone in questi giorni cominceranno a sovrasfruttare ledel nostro pianeta, dunque sino al 31 dicembre l'umanità consumerà più di quello che laè in grado di rigenerare. Frutta, verdura, acqua, legname, cotone, pesce ecc... sono le principalidonateci ogni giorno per la sopravvivenza e che noi, quest'anno, abbiamo già esaurito, provocando un effetto a catena di squilibrio ecosistemico profondamente correlato a quello climatico già presente da anni. Il Global Footprint Network ha fissato al 29 luglio il giorno dell'Earth Overshoot Day, in netto anticipo rispetto agli anni passati, e sempre più lontano da quell'utopico limite del 31 dicembre che dovrebbe garantire la salvaguardia del pianeta, permettendo al contempo una rigenerazione costante e necessaria delle. Questa data è il risultato del rapporto tra la biocapacità del ...

SergioCosta_min : Oggi è l'#EarthOvershootDay, una giornata da non festeggiare. Oggi si sono esaurite le #risorse dell'anno che il… - ZolezziAlberto : Oggi è l'#EarthOvershootDay 2019: le risorse che la terra riesce a rigenerare in 365 giorni le abbiamo esaurite in… - E_DellaTorre : RT @SergioCosta_min: Oggi è l'#EarthOvershootDay, una giornata da non festeggiare. Oggi si sono esaurite le #risorse dell'anno che il #Pian… -