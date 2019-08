EPIDEMIA EBOLA | RUANDA RIAPRE CONFINI CONGO 1800 morti | come agisce il contagio

L’Ebola dilaga in Congo e fa oltre 1.800 vittime dell’EPIDEMIA - colpiti soprattutto i bambini : La diffusione del virus, iniziata esattamente un anno fa (era il 1° agosto 2018), ancora non è stata fermata. Il Ruanda ha chiuso i confini, riaprendoli dopo alcune ore. Anche l'Unicef lancia l'allarme: "Una percentuale così alta di bambini colpiti durante un'epidemia è senza precedenti"Continua a leggere

L’EPIDEMIA di ebola in Congo è un’emergenza internazionale : (foto: Getty Images) 2.500 persone contagiate, di cui 750 bambini, molti sotto i 5 anni. Oltre 1.650 morti. Sono i numeri aggiornati dell’epidemia di ebola che da un anno imperversa nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), nell’apparente indifferenza del mondo. Ieri però l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha alzato il livello della minaccia catalogando l’epidemia come emergenza internazionale di salute ...

Allarme Ebola - OMS : l’EPIDEMIA in Congo è “un’emergenza internazionale” : L’epidemia di Ebola in corso in Congo è “una emergenza sanitaria di portata internazionale“: lo ha decretato il Comitato istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità riunitosi a Ginevra. “È tempo che il mondo se ne accorga“, ha affermato il direttore generale dell’agenzia, Adolf Ghebreyesus. La dichiarazione OMS è giunta al termine di una riunione di emergenza di esperti dopo i primi casi di Ebola ...

