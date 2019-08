Elena Morali | foto choc ' sei nuda!' ' I capezzoli? Potevi uscirle!' | Scintilla dov' è?

Scintilla e Elena Morali/ L'amore continua? Tra smentite e mistero... : Scintilla e Elena Morali stanno ancora insieme? Lei recentemente ha smentito che L'amore con Scintilla sia ormai finito. Troppo spesso il loro rapporto è finito sotto la gogna mediatica...

Elena Morali e le storie Instragram tra l'amore (che resiste) con Scintilla e la conferma a Colorado : Attraverso le sempre più gettonate storie di Instagram, Elena Morali ha risposto ad alcune curiosità dei suoi seguaci social. La showgirl, diventata popolare grazie alla partecipazione a La Pupa e il Secchione, ha fatto intendere che la storia d'amore con Scintilla, il comico di Colorado, procede a gonfie vele. La Morali ha per esempio spiegato che è stato proprio Gianluca Fubelli (il nome all'anagrafe di Scintilla) a scattare le foto più ...

Elena Morali si svela! Verità su Colorado e crisi con Scintilla : Fino a qualche giorno fa non si parlava d’altro. Numerose pagine di gossip e non solo, annunciavano l’esclusione di Elena Morali da Colorado, il programma che l’ha resa celebre. Insomma tra amore e lavoro per la bella ventinovenne questo sembra essere un periodo un po’ troppo movimentato. Sembra, ma la Verità è un’altra. Si, perché proprio lei ha deciso di parlare e di raccontare qual è la realtà dei fatti. Esclusa da Colorado? Amore finito con ...

Me lo potevi dire di persona! Elena Morali - dedica a Scintilla per l’anniversario : Elena Morali e il fidanzato Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, festeggiano cinque anni d’amore. L’ex Pupa ed isolana gli dedica un romantico post dal suo account Instagram e lui risponde scherzosamente. “Non me lo potevi dire di persona”.-- Elena ha condiviso una foto che li vede romanticamente abbracciati sulla spiaggia, seguita dalla didascalia: “5 anni di te di me di NOI. Più di 5 … ma in fondo non abbiamo mai avuto una data precisa (per ...

