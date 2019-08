Ebola | gli esperti | “La nuova epidemia è pericolosa | ma in Italia siamo pronti”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Oggi l’dinella Repubblica Democratica del Congo “compie un anno ed entra nel suo secondo anno di vita ancora incontrollata. Si sta rivelando però di difficile gestione, nonostante i controlli clinici effettuati su più di 70 milioni di persone e le oltre 160.000 dosi di vaccino somministrate alle fasce di popolazione più a rischio ed agli operatori sanitari. In un anno questaha già colpito 2.700 persone, con 1.800 decessi”. A fare il quadro della situazione sono gli specialisti della direzione scientifica dell’Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) ‘L. Spallanzani’ di Roma. “L’esperienza maturata dagli operatori dell’Inmi nelle aree nelle quali si sono verificate negli ultimi anni le epidemie die di altre malattie come dengue, chikungunya, malaria, dimostra chiaramente come ...

