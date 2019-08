È sì alla legge per il ritorno dell' educazione civica a scuola Ecco cosa prevede

Approvata dalla Camera la legge sui defibrillatori : Minardo: L’approvazione alla Camera dei Deputati del testo unificato sull'uso dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero è un’importante risposta

Sì unanime della Camera alla legge sui defibrillatori in ambiente extraospedaliero : “Legislazione all’avanguardia” : Sì unanime della Camera alla legge che disciplina l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato, è diretto a favorire ed a regolare la dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori in diversi luoghi e situazioni, anche da parte di soggetti non specificamente formati, regolando il collegamento e l’interazione con la rete ...

Domenica In - la dura legge di Mara Venier : "Non funziona" - cosa taglia dalla trasmissione di Rai 1 : Anche d'estate, Mara Venier lavora alla prossima edizione di Domenica In, dopo lo strepitoso successo di quest'anno dello show della Domenica pomeriggio su Rai 1. E filtrano le prime novità circa la trasmissione che sarà, in onda dal prossimo 15 settembre sempre sulla rete ammiraglia di Viale Mazzin

La condanna di Conte : "La benda all'arrestato è contraria alla legge" : Pina Francone Il presidente del Consiglio commenta l'uccisone del carabiniere e critica il bendaggio al volto di Christian Gabriel Natale Hjorth: "Ci sono gli estremi di un reato" Anche il premier Giuseppe Conte critica la il trattamento riservato in caserma a Christian Gabriel Natale Hjorth, accusato insieme a Elder Finnegan Lee dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, e apparso bendato durante l'interrogatorio. Il ...

Tour de France 2019 - risultato 20^ tappa : VINCENZO NIBALI LEGGENDARIO - cosmica fuga per la vittoria! Lo Squalo trionfa a Val Thorens - Egan Bernal in maglia gialla : Un’ultima giornata di montagna davvero particolare e spettacolare quella odierna, dal percorso rivoluzionato a causa del maltempo. La ventesima tappa del Tour de France 2019 si è chiusa con il terzo successo italiano, forse quello più bello: dopo tante polemiche, moltissime difficoltà, VINCENZO NIBALI è andato a trionfare in un modo LEGGENDARIO in quel di Val Thorens, attaccando in solitaria e giungendo in vetta a braccia alzate. Per lo ...

Emilia Romagna - il centrodestra presenta 1500 emendamenti alla legge contro l’omo-transfobia. Pd : “Andiamo avanti ad oltranza” : Dopo diversi rinvii della discussione sul testo contro l’omotransfobia, continuano le difficoltà della legge anti-discriminazioni dell’Emilia-Romagna: nella mattina di giovedì il centrodestra ha presentato 1.500 emendamenti che terranno il consiglio regionale impegnato a oltranza. I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno intenzione di riproporre gli stessi emendamenti sulla maternità surrogata presentati in aula dall’ala ...

Whirlpool - l'annuncio di Conte alla Camera : «Pronta una legge per mantenere lo stabilimento a Napoli» : «Poco fa si è concluso al ministero il tavolo Whirpool ed è stato deliberato uno strumento normativo per mantenere lo stabilimento di Napoli, per salvaguardare i livelli...

Qui Dimaro. Pallamano e allenamento leggero per gli azzurri : Diciannovesimo giorno di ritiro per il Napoli, che oggi ha effettuato l’unica seduta di allenamento giornaliera. Partenza solita – in ritardo di 60 minuti rispetto al consueto orario d’inizio – con lavoro di attivazione in palestra, poi riscaldamento in campo. Ancora una volta apertura con la Pallamano. Così come venerdì scorso prima del match contro la FeralpiSalò, la squadra è entrata in campo per una partitella di ...

Oggi alla Commissione Giustizia del Senato riprenderà la discussione sul ddl Pillon e sugli altri disegni di legge collegati : Oggi alla Commissione Giustizia del Senato riprenderà la discussione sul ddl Pillon e sugli altri disegni di legge collegati. Nonostante all’inizio di aprile Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del M5S, avesse detto che il ddl era stato «archiviato»,

Passa alla Camera la legge sul libro e la lettura che limita gli sconti : voto bipartisan - solo Fi si astiene : Ora dovrà essere approvata dal Senato, dove però dovrebbe essere blindato. Ridotti i fondi, polemici gli editori per il tetto alle offerte

Appalti - in cinque mesi partito il 96% dei cantieri nei piccoli Comuni finanziati con 400 milioni dalla legge di Bilancio : In soli 5 mesi il 96% dei microAppalti affidati dai piccoli Comuni grazie ai 400 milioni stanziati con l’ultima legge di Bilancio si è trasformato in un cantiere per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici. A dare conto dello sprint dei lavori, definito “una sorta di miracolo nel panorama italiano dei lavori pubblici” in cui mediamente per appaltare e realizzare piccole opere ci vogliono più di due anni e ...

Congresso Usa potrà vedere le dichiarazioni fiscali di Trump. Via libera alla legge : Il governatore di New York Andrew Cuomo ha firmato la legge che consente al Congresso di visionare le dichiarazioni fiscali statali di Donald Trump. “La legge dà al Congresso la capacità di adempiere alle sue responsabilità costituzionali, rafforzare il nostro sistema democratico e garantire che nessuno è al di sopra della legge”, ha commentato.La Camera, controllata dai democratici, ha fatto causa al ...

alla Camera si discute la legge sulla lettura - ma l’Aula è deserta : Filippo Sensi (Pd) bacchetta i colleghi deputati della Lega e del M5S, nel giorno in cui Alla Camera è prevista la discussione sul ddl lettura: "Leghisti meno di zero, grillini sempre loro due, di precetto. Ah discutiamo di legge sulla lettura, fra le altre cose. Ma è lunedì, capisco", ironizza il dem su Twitter.

Dybala e la leggenda di Quiricocho : la Joya riparte dalla nazionale argentina : Siamo in argentina, paese del calcio e delle superstizioni. La leggenda nasce circa 60 anni fa quando Quiricocho, tifoso dell’Estudiantes di La Plata viene allontanato dallo stadio Jorge Luis Hirsch. Perché? Si dice che ogni qual volta si presentasse sulle tribune, il Pincha perdesse la partita. Uno iettatore, che si pensò di sfruttare in maniera diversa. L’Estudiantes piazzò Quiricocho ad accogliere le squadre avversarie. Lo ...