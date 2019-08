È indagato il militare della benda Caccia al corvo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Stefano Vladovich Romato in mezzo alla stanza delle intercettazioni. Il carabiniere che ha stretto la fascia, un foulard, attorno agli occhi di Gabriel Christian Natale Hjorth èanche dalla Procuradi Roma, oltre che dalla Procura civile. Insomma, due indagini. L'uomo, un sottufficiale, capo pattuglia, è accusato di abuso di autorità e di mezzi di costrizione.to per quattro minuti, cinque al massimo secondo gli stessi carabinieri, e prima dell'interrogatorio tanto da non compromettere il fermo dei due accusati di omicidio in concorso. Indagati anche i carabinieri presenti, almeno tre, che non avrebbero mosso un dito per impedire la pratica poco ortodossa (per non dire altro) e liberare il 19enne. Il fascicolo è stato aperto dal pm Antonio Sabino contro ignoti nonostante sia stato subito individuato l'autore, unche comparirebbe a ...

