Domani a Taormina unica data siciliana del “Giovani per sempre tour 2019” di Irama

Fonte : laprimapagina

(Di giovedì 1 agosto 2019) Ultimi biglietti disponibili per l’delperdi, in programma2 agosto.

IRAMAPLUME : Ci vediamo a Taormina domani giovani pazzi ???? Il tour continua, grazie per il vostro amore... Lo sento. - cristia54845124 : RT @IRAMAPLUME: Ci vediamo a Taormina domani giovani pazzi ???? Il tour continua, grazie per il vostro amore... Lo sento. - about_salvatore : RT @IRAMAPLUME: Ci vediamo a Taormina domani giovani pazzi ???? Il tour continua, grazie per il vostro amore... Lo sento. -