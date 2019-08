Docenti delle scuole paritarie esclusi dallo straordinario bis

Scuola - via libera del Ministero delle Finanze all’assunzione di 53mila Docenti entro il 2020 : Via libera all’assunzione di oltre 53mila docenti entro il 2020. A comunicarlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze in una nota in cui spiega le motivazioni del numero, diminuito di circa 5mila unità rispetto alla richiesta del Ministero dell’Istruzione formulata a inizio mese per andare a riempire i posti vacanti e disponibili in dotazione organica. Nella domanda, precisa il Mef, “non veniva tenuta in ...

Pas per i Docenti delle scuole paritarie : Nell’intesa raggiunta martedì 11 giugno 2019 tra MIUR e sindacati sono stati definiti i criteri di ammissione ai prossimi corsi pas che, come annunciato dal ministro Bussetti, dovranno prendere avvio al più presto possibile. I nuovi corsi abilitanti saranno aperti anche ai docenti di ruolo e a quelli che hanno lavorato nelle scuole paritarie. Cominciano ad affluire in redazione i primi quesiti circa la natura dei contratti stipulati presso ...

Scuola - obblighi e impegni dei Docenti dopo il termine delle lezioni : quali sono? : quali sono gli obblighi di servizio dei docenti della Scuola al termine delle lezioni? Come mostra il calendario scolastico, la Scuola sta per terminare in tutte le regioni. In alcune scuole, circolari dei dirigenti impongono ai docenti la presenza anche quando non è prevista alcuna attività. Cosa prevede la normativa? Normativa obblighi docenti dopo il termine delle lezioni Secondo la normativa, quali obblighi hanno i docenti al termine ...