Diretta Spal Virtus Bolzano Risultato live | prima amichevole per Semplici

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : BRONZO ITALIA!!! Detti terzo alle spalle di Sun e Horton come due anni fa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11: Proseguono le emozioni. C’è la semifinale dei 100 farfalla donne con Elena Di Liddo a caccia della finale: Smith (Can, Throssel (Aus), Wattel (Fra), McKeon (Aus), Di Liddo (Ita), McLaughlin (Usa), Zhang (Chn), Makino (Jpn) 13.10: Detti ha fatto il massimo!!! Si è migliorato con il tempo di 3’43″23, primo Sun sui suoi tempo con 3’42″44, secondo un ...

Diretta Spal ND GORICA/ Risultato live : così andò l'anno scorso - amichevole - : DIRETTA SPAL ND GORICA streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Tarvisio, primo impegno estivo per la squadra estense.

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in Diretta : Flamini-Minisini secondi alle spalle dei russi : argento vicino. Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.37: Battaglia per il bronzo aperta con i giapponesi Abe e Adachi in acqua 10.35: La coppia cinese si inserisce al quarto posto con il punteggio di 85.5881 (Execution 25.9000, Impression 26.0000, Element 33.6881). Un miglioramento di tre decimi soltanto rispetto alle qualificazioni 10.32: In gara adesso la coppia cinese composta da Shi e Zhang, quinti nelle qualificazioni 10.30: E’ ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in Diretta : Minisini/Flamini secondi alle spalle della Russia nei preliminari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.37: Siamo quasi al termine dei preliminari del duo misto tecnico, restano la Colombia e la Cina 04.35: Ultimo punteggio delle coppie scese in vasca in questo momento per il Kazakistan: il duo Issayeva/Makhanbetiyarov ha concluso la sua eliminatoria con 71.7055 04.30: Terzo punteggio, come da previsione, per la coppia nipponica in questa eliminatoria del duo misto tecnico (90.3829). Russia e ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in Diretta : 12 luglio. Cerruti-Ferro seconde alle spalle dell’Ucraina nel duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto 10.40: In acque le due austriache con Anna-Maria ed Eirini Alexandri 10.38: Come da previsione, l’Ucraina si porta in vetta in questi preliminari del duo tecnico: 92.0610 il punteggio ampiamente davanti alle azzurre Cerruti/Ferro. 10.36: In acqua una delle coppie più quotate, ...

Risultati Europa League/ Diretta gol live : Hajduk Spalato in gol - andata 1° turno - : Risultati Europa League: Diretta gol live delle partite in programma già oggi per l'andata del 1° turno preliminare dell'edizione 2019-2020, 9 luglio,.