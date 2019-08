Dillo con parole mie | stasera su La5 la commedia sentimental vacanziera con Giampaolo

Baseball - Robel Garcia sbarca in MLB con i Chicago Cubs! L’interno della Nazionale sostituisce Dillon Maples : Robel Garcia ce l’ha fatta. L’interno italo-dominicano, tra i fari della Nazionale di Gilberto “Gibo” Gerali, fa ufficialmente parte del grande mondo della MLB: è suo, infatti, uno dei posti nel roster dei Chicago Cubs. Non in una delle formazioni delle leghe minori, però: in questo caso si parla dei Cubs veri, quelli che hanno vinto per tre volte le World Series nel 1907, 1908 e 2016. Garcia sostituisce Dillon Maples, ...