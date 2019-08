Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) L’aliquota unica dellatax è un gran vantaggio per le “partite Iva”, già ora. A chi intende collaborare con un’impresa, la partita Iva garantisce un’imposizione fiscale non superiore all’aliquota dellatax. A chi invece collabora sotto forma di contratto a tempo determinato o indeterminato, l’imposizione fiscale applicata è quella prevista dagli scaglioni: il 27% fino ai 28mila euro e il 38% fino ai 55mila. Messa così, non c’è partita: perde senza dubbio il contratto di subordinazione. D’altra parte – si dirà - perché dare / regalare allo Stato praticamente il doppio dei tributi? Se poi si pensa che è in vigore l’opportunità dell’aliquota unica del 5% per i primi 3 anni (poi passerebbe al 15%) per chi intraprende una nuova iniziativa ...

HuffPostItalia : Dalla flat tax al flat welfare. I rischi di terrapiattismo sociale - Sinclai91549135 : @meb Porti pazienza. Si tratta di non molto. Quando Salvini sarà premier e lei ed i suoi cari compagni guarderete M… - juanmjm : RT @BenedettaFrucci: Le manovre per il voto in Primavera. Renzi: quelli (Zingaretti, Franceschini...) vogliono fare davvero l’accordo con i… -