Cyberpunk 2077 potrebbe contenere una performance canora come quella presente in The

A detta degli sviluppatori Cyberpunk 2077 sarà un titolo molto noir : Nelle ultime ore l'attesissimo Cyberpunk 2077 ha ricevuto parecchie nuove informazioni molto interessanti, l'ultima proviene da un'intervista pubblicata da PlayStation Official Magazine in cui lo Story Director Marcin Blacha risponde ad alcune domande:"Cyberpunk 2077 non contiene alcun messaggio di scetticismo verso la tecnologia, anzi il protagonista accetta il mondo per quello che è. Ad esempio vi mostreremo cosa significa esagerare con le ...

Cyberpunk 2077 sulla prima PlayStation? Scopriamolo in un curioso e nostalgico video : Cyberpunk 2077 è senza dubbio uno dei giochi più attesi dai fan e, come avrete già visto, il titolo sembra spremere a dovere gli hardware di attuale generazione dal punto di vista tecnico.Ma come sarebbe stato l'RPG di CD Projekt RED se fosse uscito sulla prima PlayStation? Ebbene, ecco arrivare un video di Bearly Regal che ci mostra proprio Cyberpunk 2077 sulla prima console di Sony.prima di lasciarvi alla visione del (nostalgico) video, vi ...

Mike Pondsmith avrà una parte in Cyberpunk 2077 : Come saprete, CD Projekt Red ha consultato Mike Pondsmith, il creatore del gioco da tavolo Cyberpunk su cui si basa Cyberpunk 2077, per lo sviluppo dell'atteso RPG e, stando a quanto rivelato dallo stesso Pondsmith nell'ultimo numero di OXM, svolgerà anche una parte all'interno del gioco."Ho un ruolo", ha affermato. "In realtà ho registrato per un ruolo, ma ne hanno trovato uno diverso per me, ma non posso dirti molto più di questo". Pondsmith ...

Cyberpunk 2077 torna a mostrarsi in nuove oscure e splendide immagini : Abbiamo già visto visto le strade illuminate al neon e i paesaggi urbani di Cyberpunk 2077, ora è il momento di andare più in profondità nel pericoloso ventre della città di Night City. La pubblicazione sorella di GamesRadar +, OXM (Official Xbox Magazine) ha ottenuto due nuove immagini esclusive per l'attesissimo gioco nell'ultimo numero della rivista e sono davvero oscure, minacciose e belle da vedere.La prima immagine mostra il personaggio ...

Cyberpunk 2077 : Johnny Silverhand sarà un personaggio importante - grazie anche a Keanu Reeves : In Cyberpunk 2077 sarà presente Johnny Silverhand, personaggio svelato durante l'E3 di quest'anno ed interpretato da Keanu Reeves. Durante un'intervista, il director di CD Project RED, Marcin Blacha, ha spiegato perché è stato scelto proprio Keanu Reeves ed in che modo l'attore ha contribuito a definire il personaggio."Johnny è una vera icona, un personaggio importante, ma allo stesso modo lo è anche V. Entrambi sono testardi, ma ognuno imparerà ...

Cyberpunk 2077 in nuovi dettagli su libertà d'azione - dialoghi e immersività assoluta : Dopo la marea di dettagli riguardanti tantissimi aspetti del titolo, Cyberpunk 2077 torna a far parlare di sé grazie ad alcuni passaggi di un'intervista allo story director, Marcin Blacha, pubblicata da Xbox: The Official Magazine.L'intervista si concentra su diversi aspetti del nuovo action-RPG di CD Projekt RED ma tra le dichiarazioni spiccano sicuramente quelle riguardanti la libertà d'azione e d'approccio a diverse situazioni di gioco oltre ...

Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 : nuovi dettagli sul personaggio di Johnny Silverhand : La presenza di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 non è più un segreto per nessuno. Nel corso della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019, il celebre attore hollywoodiano è infatti salito sul palco non solo per annunciare la data di uscita ufficiale del videogioco, ma anche per confermare il suo coinvolgimento nel progetto, che vedrà la luce il 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Progetto per altro attesissimo dalla community ...

Cyberpunk 2077 contiene un tributo all'iconico Roy Batty di Blade Runner interpretato dal compianto Rutger Hauer : Il 19 luglio ci lasciava all'età di 75 anni Rutger Hauer, attore olandese resosi protagonista di diverse ottime interpretazioni ma ricordato dai più anche e soprattutto per il ruolo di Roy Batty, l'iconico replicante al centro di un film cult come Blade Runner.Ad alcuni giorni dalla scomparsa dell'attore olandese, alcuni utenti di ResetEra hanno scovato all'interno di materiale dedicato a Cyberpunk 2077 un chiaro riferimento proprio a ...

Cyberpunk 2077 sarà presente alla Gamescom : Attraverso un comunicato stampa, CD Projekt RED ha annunciato che presenzierà alla Gamescom 2019 con il tanto atteso Cyberpunk 2077. Per l'occasione gli sviluppatori hanno delineato i piani relativi alla loro presenza.Innanzitutto i possessori del pass area Entertainment potranno assistere ad una presentazione di Cyberpunk 2077 giocata in diretta da uno sviluppatore allo stand C049 nella Hall 6. Le presentazioni si terranno da mercoledì 21 fino ...

Cyberpunk 2077 e l'approccio alla religione che potrebbe fare scandalo : il chiarimento di CD Projekt RED : CD Projekt RED ha più volte sottolineato di non volersi imporre alcun limite per quanto riguarda le tematiche trattate dai propri progetti e ovviamente Cyberpunk 2077 non si farà molti problemi da questo punto di vista dato che andrà a toccare argomenti tutt'altro che scontati come la religione. Recentemente sono state tradotte alcune interviste pubblicate originariamente in polacco, delle interviste che hanno fatto molto discutere e su cui la ...

Cyberpunk 2077 non avrà bonus preorder - CD ProjeKT RED spiega perchè : Sono stati indubbiamente mesi parecchio caldi quelli appena trascorsi per Cyberpunk 2077, la nuova produzione targata CD ProjeKT RED. Una produzione che ovviamente non ha mancato di attirare l'attenzione di una grandissima fetta dell'utenza videoludica mondiale, visti i recenti trascorsi del team polacco, che ha omaggiato il mercato con una perla indiscutibile del calibro di The Witcher 3. L'E3 2019 è stato il momento ideale per cominciare a ...

Cyberpunk 2077 ci permetterà di fare a pezzi i nemici e di hackerare il loro cervello grazie ai nanowire : In questi mesi che ci separano dall'uscita di Cyberpunk 2077 fissata per il 16 aprile 2020, CD Projekt RED svelerà sicuramente molti nuovi dettagli della propria ultima fatica e oggi abbiamo tra le mani un nuovo tassello che ci permette di scoprire da vicino un impianto cibernetico che sarà molto interessante da sfruttare per le strade di Night City.Protagonisti assoluti del nuovo video condiviso su Twitter sono i nanowire, dei particolari fili ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli su esplorazione - abilità - veicoli e altro ancora : Quest’oggi vogliamo condividere con voi una serie di Nuovi e interessanti dettagli su Cyberpunk 2077 diffusi da CD Projekt RED, su veicoli, esplorazione, abilità ed altro ancora. Nuovi dettagli per Cyberpunk 2077 Possibilità di esplorare le aree esterne di Night City, dove ad attendervi troverete centrali nucleari, autostrade abbandonate ed altro ancora Presenti delle gare per coloro che amano la competizione Non ...

Cyberpunk 2077 : la modalità di difficoltà hardcore disattiverà l'interfaccia utente : Come gli altri giochi di CD Projekt Red e The Witcher 3, Cyberpunk 2077 avrà più impostazioni di difficoltà. Una di queste è la modalità di difficoltà hardcore.Alvin Liu di CD Projekt Red ha dichiarato a Wccftech che la modalità hardcore di Cyberpunk 2077 disattiverà l'interfaccia utente. "Sarà una vera sfida per molti giocatori", ha detto Liu.Dall'altro lato, Cyberpunk 2077 avrà delle opzioni di difficoltà che si rivolgono a giocatori che hanno ...