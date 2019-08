Cuore in affanno | 5 consigli del cardiologo per evitare rischi in estate

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) A causa delle alte temperature, insembra che ilsi affatichi di più:e tachicardie improvvise possono allarmare, specie dopo gli ‘anta’. In realtà – sottolinea ilOreste Febo, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia riabilitativa e pneumologia dell’Asst Gaetano Pini-Cto di Milano – il caldo non aumenta l’insorgenza di patologie cardiache, ma i soggetti che hanno già problemi cardiaci devono invece prestare maggiore attenzione durante la stagione estiva. L’esposizione alle alte temperature favorisce nei cardiopatici, specialmente se anziani, l’eccessiva disidratazione e la vasodilatazione. Condizioni che possono provocare importanti cali di pressione, alterazioni della funzionalità renale e alterazioni importanti del contenuto di sali minerali dell’organismo. “Spesso chi ha problemi cardiaci assume ...

MontinDavide : RT @AvantiLaura: Estate, cuore in affanno: ecco i 5 consigli del cardiologo per evitare rischi - AvantiLaura : Estate, cuore in affanno: ecco i 5 consigli del cardiologo per evitare rischi -