CRESCITA ZERO L' ostinazione tedesca mette nei guai l' Italia e mezza Europa

Italia a CRESCITA zero. E l’Istat avverte : è continuata la fase di “sostanziale stagnazione” : L'Italia resta a crescita zero: nel secondo trimestre del 2019 l'Istat stima che il Pil e' invariato sia a livello congiunturale che tendenziale. E avverte che e' continuata la fase di "sostanziale stagnazione" dell'economia Italiana che prosegue ormai dal secondo trimestre dello scorso anno. Nulla anche la variazione acquisita per il 2019. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria commenta: il dato era "atteso" e "riflette in larga parte il ...

Istat : Italia è in stagnazione - CRESCITA zero : Salvini: "Economia ferma". Di Maio: "Serve il taglio del cuneo per la crescita, basta con i no". Zingaretti: "crescita zero, il governo uccide la speranza".

Istat - l’Italia è in stagnazione : CRESCITA ZERO - Pil fermo su base trimestrale e annuale : La crescita italiana è ferma: i dati forniti dall'Istat evidenziano un Pil che nel secondo trimestre del 2019 non aumenta né in confronto al trimestre precedente né allo stesso trimestre dell'anno scorso. L'istituto di statistica sottolinea che continua "la fase di sostanziale stagnazione" che porterà, nel caso in cui non ci saranno variazioni, a chiudere il 2019 con crescita a zero.Continua a leggere

Pensioni ultime notizie : Quota 100 porta CRESCITA ZERO - Brunetta attacca : Pensioni ultime notizie: Quota 100 porta crescita zero, Brunetta attacca Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le riflessioni di Renato Brunetta su Quota 100 e sull’operato del governo che, con certe misure, non contribuisce ad arricchire la percentuale di crescita, anzi. Per l’esponente di Forza Italia, come riportato da MilanoPost, il nostro Paese si trova ormai del tutto isolato sia sotto l’aspetto politico, sia da un punto di vista ...

Confcommercio avverte : no aumento Iva o rischio CRESCITA zero : Confcommercio: eliminare definitivamente gli aumenti delle aliquote IVA previsti nel prossimo biennio.Tradotto in numeri, 51 miliardi di imposte