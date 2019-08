Concorso Dirigenti Scolastici 2019 | pubblicata la graduatoria finale con idonei e

Concorso Dirigenti Scolastici : posti disponibili - scelta regioni - graduatoria - assegnazioni. Una tempistica : Sono 1987 i posti disponibili al 1 Settembre 2019 per le assunzioni tramite Concorso Dirigenti Scolastici. Lo ha comunicato il Miur che ha definito anche una tempistica per gli step rimanenti della procedura concorsuale: regolarizzazione istanze; scelta regioni; pubblicazione della graduatoria; assegnazione della sede. Vediamo assieme tutti i dettagli. Leggi anche: “Concorso Dirigenti Scolastici, Consiglio di Stato: si può ...

Concorso Dirigenti Scolastici - Consiglio di Stato : si può proseguire : Accolta la sospensiva presentata dal Miur al Consiglio di Stato sull’annullamento del Concorso Dirigenti Scolastici. Lo scorso 3 Luglio è stata annunciata la decisione del Tar del Lazio: la procedura concorsuale deve essere annullata per le numerose irregolarità sullo svolgimento delle prove scritte. Come scrive La Repubblica riportando l’intervista ai giudici amministrativi: “Il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta ...

