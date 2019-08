«Con le piccole storie racConto la nostra Storia degli ultimi 40 anni» - : Cinzia Romani Viaggio sul set del film del regista con Favino e Ramazzotti: «È anche un omaggio a Scola» Cinzia Romani È l'Etna che sbotta Gabriele Muccino, mentre racconta I migliori anni, il suo nuovo film in fase di ultimazione e in uscita il 13 febbraio 2020, distribuito da 01. Una commedia corale che attinge al vissuto del regista romano. Quindi è febbrile, malinconica, speranzosa. «Ognuno di noi ricorda un'età con nostalgia», dice ...

Rimini - a 79 anni tenta di avvelenare il compagno 83enne Con piccole dosi di veleno per topi : Nella provincia di Rimini una donna di settantanove anni, già vedova per due volte, ha confessato di aver tentato di uccidere il compagno ottantatreenne con il veleno per topi. Somministrava piccole dosi giornaliere per non destare sospetti, nella minestra o direttamente in bocca all'uomo. Ha raccontato di averlo fatto per soldi.

Star da piccole : le riConosci? : Chi è?Laura ChiattiChi è?Francesco FacchinettiChi è?Margareth MadèL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle ...

Star da piccole. Le riConosci? : Chi è?Francesco FacchinettiChi è?Margareth MadèL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle ...

“Piccole grandi Storie di Cucina” - le storie dei ragazzi Con disabilità che aspirano a diventare cuochi : “Cucinare? Come regalare emozioni” : Raccontare il raggiungimento di un risultato può essere molto emozionante, specie quando un’azione si concretizza in sostegno verso ragazzi in difficoltà. Cuki “affianca” simbolicamente la cucina dei MagazziniOz, un progetto nato a Torino nel 2014 da un’iniziativa della onlus CasaOz, che comprende una caffetteria, un ristorante e un emporio, un luogo di scambio in cui ogni incertezza e gioia si confrontano quotidianamente con la voglia di ...

Star da piccole. Le riConosci? : Chi è?Margareth MadèL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle StarL'infanzia delle ...

Sarri - Napoli ha Confuso piccole debolezze umane Con grandi ideali collettivi : Siamo proprio sicuri che Sarri si sia fatto corrompere dai soldi e dal fascino del potere? Siamo certi che abbia rinunciato per ambizioni agli ideali alti che i napoletani (anche i più illuminati) gli avevano attribuito? E se invece Sarri fosse sempre stato questo: semplicemente un professionista ambizioso e con legittime aspirazioni importanti (anche economiche) ma con qualche difettuccio caratteriale? Se i tifosi partenopei avessero ...