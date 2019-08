Come riconoscere il pesce fresco in questi 30 giorni di fermo pesca : Dal 29 luglio è scattato il blocco della pesca nei mari italiani. Non dappertutto, si procede a zone, ma per 30 giorni sarà impossibile mangiare pesce fresco proveniente dalle aree interessate dallo stop. L'obiettivo della misura è quello di proteggere durante il periodo della riproduzione le specie marine più comuni sui banchi. Con buona pace dei turisti che proprio in estate affollano i litorali italiani buttandosi a capofitto in ...

Tentativi di truffa a nome di Vodafone anche ad agosto - Come riconoscere i falsi operatori : Ci risiamo. Ad inizio agosto come a giugno e anche a luglio registriamo Tentativi di truffa a nome di Vodafone ma con i quali lo storico operatore rosso del nostro paese non ha proprio nulla a che fare. Sfruttando la riconoscibilità del brand, non sono pochi coloro che cercano di irretire dei clienti del vettore e non certo per avvantaggiare questi ultimi. Nel mese di giugno, sulle pagine di OM, sono già stati presentati alcuni Tentativi ...

Come riconoscere le emozioni dell’utente? Basta una fotocamera - secondo Google : Tra le tante richieste di brevetto presentate da Google, ve n'è anche una che riguarda un particolare utilizzo che è possibile fare della fotocamera dello smartphone L'articolo Come riconoscere le emozioni dell’utente? Basta una fotocamera, secondo Google proviene da TuttoAndroid.

Non solo zanzare - Come riconoscere le punture di insetto più comuni : Estate. Relax, divertimento, spensieratezza, sole, mare (o montagna). E zanzare. E pappataci. E tafani. Che cercando di rovinarci la festa pungendoci come se non ci fosse un domani. Funziona così. Ed è il lato b di una medaglia bella luccicante. Che ci dobbiamo fare? Niente, anche perché non abbiamo molto potere. Possiamo provare a difenderci, per quando possibile, ma non sempre i rimedi sono efficaci e ci becchiamo punture varie. A proposito di ...

Come riconoscere e trattare i polipi nasali : In gergo medico, i polipi nasali sono estroflessioni della mucosa nasale in genere causate da un aumento di volume della mucosa stessa (ipertrofia) o da un’alterazione benigna delle cellule (iperplasia). Sono dunque formazioni carnose dall’aspetto di una goccia che si sviluppano sul rivestimento della cavità e dei sani nasali ma che – dalla dimensione variabile e il colore perlaceo – a differenza dei polipi che si possono sviluppare in ...

Filofobia : Come riconoscere e combattere la paura di amare : La Filofobia, dal greco “philos” (amore) e “fobia” (fobia), riguarda molte persone: si tratta di un’effettiva paura dell’amore. L’innamoramento è uno dei momenti più belli che possa accadere nella vita ma che allo stesso tempo, può apportare notevoli conseguenze. Aprirsi ed affidarsi completamente all’altra persona non è così semplice come può sembrare ed implica alcuni aspetti abbastanza ...

Colpiti da bolle e bubboni sul litorale laziale e toscano. Ecco Come riconoscere le diverse punture : I bagnanti del litorale laziale e toscano sono stati Colpiti da bolle e bubboni sugli arti come si è potuto ben vedere dalle fotografie che hanno fatto girare in rete in cerca di una spiegazione, i poveri malcapitati. Alcuni casi sono arrivati anche al Pronto Soccorso, spaventati dalla diffusione di queste bolle pruriginose che inizialmente erano state attribuite alle pulci. Poi il verdetto sulla reale causa di questa infestazione, data dalla ...

Tumori della pelle e melanoma : Come riconoscere un neo sospetto - i fattori di rischio e i segnali da non trascurare mai : L’esposizione ai raggi solari ha diversi effetti positivi sull’organismo – principalmente perché stimola la produzione della vitamina D – ma i raggi ultravioletti UVA e UVB contribuiscono alla formazione dei Tumori della pelle. In particolare l’esposizione ai raggi UV raddoppia il rischio di sviluppare un melanoma cutaneo, uno dei principali Tumori che insorgono in giovane età. Se è comunque opportuno proteggersi dai ...

Come riconoscere la fibrillazione atriale - l’aritmia cardiaca aumenta di 5 volte il rischio di ictus cerebrale : La fibrillazione atriale è la più frequente aritmia cardiaca di rilevanza clinica e presenta una stretta correlazione con l’età avanzata. La sua importanza è legata al fatto di aumentare di ben cinque volte il rischio di ictus cerebrale, seconda causa di morte e prima causa di disabilità nel soggetto adulto-anziano. Da queste premesse si è sviluppato il Progetto “FAI: la fibrillazione atriale in Italia” realizzato dall’Istituto di ...

Quali sono i disturbi più comuni del cavo orale - Come riconoscere i sintomi e fare prevenzione : Gengive irritate, dolore acuto quando addentiamo qualcosa di molto freddo o molto caldo, carie: sono questi i disturbi più frequenti del cavo orale tra gli italiani. È quanto emerge da una ricerca dell’Istituto GfK commissionata da GSK Consumer Healthcare e realizzata su un campione di 2.000 italiani, secondo la quale 8 intervistati su 10 dichiarano di soffrire di tali problematiche.¹ Lo studio ha preso in considerazione elementi come la ...