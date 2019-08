Come funzionano le fotocamere di Nokia 9 PuereView? Scopriamolo nel teardown

Reddito di cittadinanza : controlli INL al via - cos’è e Come funzionano : Reddito di cittadinanza: controlli INL al via, cos’è e come funzionano L’Ispettorato Nazionale del Lavoro attivamente coinvolto nei controlli relativi al Reddito di cittadinanza. La circolare n. 8 del 25 luglio 2019 avente ad oggetto «D.L. n. 4/2019 (conv. da L. n. 26/2019) recante “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni” – indicazioni per il personale ispettivo» chiarisce alcuni aspetti legati ai ...

Prestiti per insegnanti e cessione del quinto : cosa sono e Come funzionano : Prestiti per insegnanti: cosa sono? Sei un insegnate o fai parte del personale della scuola e necessiti di un prestito? Tra i vari tipi di finanziamenti possibili per chi lavora nel campo dell’istruzione, il più valido è certamente il prestito in convenzione NoiPa, che consente ai docenti di ottenere un prestito a condizioni vantaggiose, i cui tassi, molto convenienti, vengono fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Per ...

Tasti multimedia non funzionano su Linux : Come risolvere : Quasi tutte le Tastiere presenti sul mercato hanno dei pulsanti dedicati alla riproduzione multimediale. Questi possono essere usati per riprodurre o mettere in pausa un canzone e così via. Detto ciò, se i Tasti multimedia leggi di più...

Limone - riso o banana : ecco Come (e quanto) funzionano le 'diete-lampo' : I dottori anti-fake news hanno esaminato le ultime mode alimentari seguite per dimagrire in fretta in vista della prova...

6 piattaforme per il cashback : Come funzionano e a cosa stare attenti : immagine: pixabay Letteralmente significa rimborso. È questo in pratica il cashback proposto da tanti siti web e app: una piccola percentuale dei soldi spesi in shopping, che tornano indietro sotto forma di accredito o di buoni sconto. Con la crescita dell’ecommerce e dei pagamenti digitali, di cashback si parla sempre più spesso anche in Italia. A proporlo sono alcune piattaforme che, dopo l’iscrizione, raccolgono i rimborsi dai vari siti ...

Coppette mestruali : cosa sono e Come funzionano? Sono sicure? Più di assorbenti e tamponi? : Coppetta batte assorbente e tampone? Sembrerebbe di sì, almeno secondo la prima metanalisi sull’uso internazionale di Coppette mestruali, che ha incluso 43 studi e dati relativi a 3.300 donne. I risultati appaiono su ‘The Lancet Public Health’ e suggeriscono che si tratta di dispositivi riutilizzabili sicuri, che oltretutto producono perdite ematiche simili o inferiori rispetto ai prodotti usa e getta. Quattro fra gli studi ...

Amazon Prime Day 2019 : Come funzionano gli sconti di luglio : (Foto: Amazon) Manca poco all’Amazon Prime Day 2019 che aprirà a una 48 ore di sconti, offerte e promozioni speciali su una vasta scelta di prodotti di tutte le categorie, il 15 e 16 luglio. Il conto alla rovescia è iniziato e non resta che prepararsi adeguatamente all’evento scoprendo tutto da come funziona a come iscriversi al programma, dalle date e orari precisi riguardanti l’Italia alle promozioni già ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Come funzionano le nuove regole? Tutte le novità e cosa è cambiato rispetto al passato : I Mondiali di Pallanuoto che scatteranno domenica 14 luglio saranno i primi con le nuove regole introdotte dalla FINA nello scorso dicembre, anche se questa non sarà la prima manifestazione in assoluto con il cambio regolamentare, dato che, al netto delle scelte delle singole federazioni nazionali e di quelle continentali, che potevano decidere se adottare fin da subito il nuovo pacchetto di regole oppure se farlo dalla prossima stagione, già la ...

No poo e cowash per i capelli : cosa sono e Come funzionano : come lavare i capelli senza shampoo? Con i no-poo. Questa moda si sta diffondendo sempre di più, sia tra noi comuni mortali che tra i VIP e consiste in lavaggi con sostanze naturali, come il bicarbonato di sodio. Ci sono delle regole da seguire per avere capelli sempre al top che prevedono l’uso del balsamo, ma che ne dici di usarlo da solo come trattamento di bellezza “cowash”? Andiamo a vedere meglio di che cosa si tratta e come lavare i ...

Prime Day 2019 : Come funzionano le Offerte Lampo : Il Prime Day è tra dieci giorni esatti: l'evento promozionale dedicato ai clienti Amazon Prime è previsto per il 15 e il 16 luglio, con Offerte e sconti su moltissimi prodotti. Ecco una piccola guida per capire cosa sono le Offerte Lampo, come funzionano e come approfittarne durante i giorni del Prime Day 2019 di Amazon.Continua a leggere

Come funzionano le nuove tariffe del trasporto pubblico a Milano : A partire dal 15 luglio aumenterà il prezzo del biglietto singolo urbano, ma costerà meno spostarsi tra centro e periferie

Al via Apex Legends Stagione 2 il 2 luglio : orario - tutte le novità e Come funzionano : Tutto è pronto, Apex Legends Stagione 2 sta per scendere in campo, intenzionato a ringalluzzire gli animi di tutti i giocatori che ancora popolano i server della Battaglia Reale a marchio Respawn Entertainment e Electronic Arts. Una Stagione - intitolata Alta Tensione - assolutamente necessaria in questo periodo storico, presentata dal palco dell'EA Play 2019 in quel di Los Angeles, e al debutto proprio nella giornata di oggi, 2 luglio 2019. ...

Serie C 2019-2020 : le squadre a rischio fallimento. Come funzionano i ripescaggi? Il regolamento completo e chi spera : Alla Serie C 2019-2020 parteciperanno 60 squadre ma purtroppo ben cinque formazioni aventi diritto non si sono iscritte: Siracusa, Albissola, Lucchese, Arzachena, Foggia hanno deciso di non presentare la domanda di ammissione e dunque dovranno essere sostituite. Si procederà dunque a dei ripescaggi e a delle riammissioni per ripristinare l’organico previsto per il terzo campionato italiano di calcio, a essere premiate saranno prima le ...

Maturità 2019 - le commissioni alle prese con le buste per l’orale. Ecco Come funzionano : A pochi giorni dall’inizio degli orali le commissioni sono ancora in alto mare. Quest’anno la terza prova della Maturità è tutta nuova: abolito il cosiddetto “quizzone” ora ci saranno tre buste tra le quali i candidati dovranno scegliere la propria. Una novità che crea ansia tra i ragazzi e un gran lavoro preparatorio per i commissari e i presidenti. Tecnicamente funzionerà così: la Commissione stessa dovrà predisporre le buste, in un’apposita ...