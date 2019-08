Colorado | lei non cammina | lui non vede | insieme viaggiano per scoprire il mondo

Fonte : newscronaca.myblog

(Di giovedì 1 agosto 2019) Trasformare le proprie mancanze in punti forza.. Melanie Knecht, 29 anni, e Trevor Hahn, 42, lo hanno decisamente fatto. Lei, affetta da spina bifida, è costretta sulla sedia a rotelle da quando è nata e non. Lui, a causa di un glaucoma, non puòre.hanno deciso di viaggiare scalando le montagne. Questa storia incredibile arriva dal, negli Stati Uniti. Melanie e Trevor, entrambi originari di Fort Collins (), si sono incontrati per la prima volta durante una lezione di boxe e poco tempo dopo ad una lezione adattiva di arrampicata su roccia. Hanno iniziato a parlare. A raccontarsi difficoltà e dolori nell’affrontare le loro gravi disabilità. Poi, un giorno, Melanie ha rivelato ad Hahn la sua più grande passione: il campeggio. L’ultimo fatto interamente “in spalla” ad un amico all’Isola di Pasqua. A quel punto Hahn ...

