Codice – La Vita è Digitale | Barbara Carfagna analizza il modo in cui i videogames

'Codice : La vita è digitale' - da giovedì 1° agosto in seconda serata tv su Raiuno : La terza edizione di "Codice: La vita è digitale" andrà in onda da giovedì 1° agosto 2019, in seconda serata tv su Rai 1, a partire dalle 23:50. In ogni puntata la giornalista e conduttrice Barbara Carfagna intratterrà i telespettatori su argomenti inerenti la cultura digitale che di fatto sta facendo emergere una società completamente informatizzata. Non è un mistero, infatti, che le nuove tecnologie abbiano influito molto in ogni ambito ...

Codice della strada - Una per una tutte le novità in arrivo : Sono numerosissime le novità contenute nel testo della riforma del Codice della strada approvato in Commissione Trasporti, che approderà la settimana prossima alla Camera e che poi dovrà passare all'esame del Senato. Dalle norme per i ciclisti alle targe personalizzate, dalla durata delle luci semaforiche al tuning, ecco, voce, per voce, tutte le norme spiegate in dettaglio, in attesa della votazione.Autoambulanze. Sulle autoambulanze sarà ...

Codice della strada - Una per una tutte le novità in arrivo : Sono numerosissime le novità contenute nel testo della riforma del Codice della strada approvato in Commissione Trasporti, che approderà la settimana prossima alla Camera e che poi dovrà passare all'esame del Senato. Dalle norme per i ciclisti alle targe personalizzate, dalla durata delle luci semaforiche al tuning, ecco, voce, per voce, tutte le norme spiegate in dettaglio, in attesa della votazione.Autoambulanze. Sulle autoambulanze sarà ...

Nuovo Codice Strada : 120cc in autostrada/ Novità bici : via patente per uso cellulare : Nuovo Codice della Strada: tutte le Novità alla Camera per bici, moto elettriche, Strada scolastica e patente. Moto anche di 120 CC in AutoStrada

Codice della strada - obbligo casco ciclisti under 12. Le novità : Strisce rosa riservate alle donne in gravidanza e alle mamme con bimbi fino a due anni, sosta gratuita per i disabili sulle strisce blu, obbligo delle cinture di sicurezza sugli scuolabus e del casco in bicicletta per i bambini di eta' inferiore a 12 anni, contrasto all'uso dello smartphone alla guida, per il quale e' prevista anche la sospensione della patente da sette giorni a due mesi sin dalla prima infrazione: sono alcune delle novita' ...

Tutte le novità del Codice della Strada 2019 per guida con smartphone e non solo : Nella giornata di ieri 9 luglio è stato compiuto un primo passo per il Codice della Strada 2019. In particolare, presso la commissione Trasporti di Montecitorio, è stato approvato in prima lettura il ddl che contiene appunto le modifiche relative alle norme per la guida con smartphone ma non solo. Un primo via è stato così fornito alle successive discussioni e il testo in questione potrebbe approdare alla Camera dei Deputati già la settimana ...

Rimandato a scuola si lancia dal quarto piano - in fin di vita 14enne. Il ragazzo è ricoverato al Cardarelli in Codice rosso : Un ragazzino di 14 anni si è lanciato dal quarto piano dello stabile in cui abita a Napoli, in via Nolana, nei pressi della stazione Centrale. Il 14enne è in prognosi riservata, in imminente pericolo di vita. Secondo la ricostruzione compiuta dagli agenti del Commissariato Vicaria che stanno indagando, l'episodio si è verificato in tarda mattinata. Il padre dell'adolescente lo stava aspettando giù nell'androne del palazzo per accompagnarlo a ...