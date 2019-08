Claudia Schiffer senza veli a 48 anni | la copertina di Vogue è bollente

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2019) Lasciate stare Emrata, Belen Rodriguez, Melissa Satta e compagnia varia. Ci provassero ad arrivare ai quarantottocon la forma fisica di. La super modella tedesca è infatti in forma smagliante e lo dimostra tornando inin edicola. E lo fa a modo suo: ovvero posando, completamente nuda, sulla prima pagina del giornale. Proprio come fece ormai venticinquefa. Come a dire: “il tempo, per me, non esiste!”. Tra sfilate, copertine, pubblicità, comparse in tv, la bellissimacontinua a stupire tutti e, soprattutto, continua ad essere una sex symboleguali. Fortunato il produttore cinematografico Matthew Vaughn, che se l’è sposata nel 2002 e mettendo su una famiglia formata dai tre figli: Caspar Matthew, Clementine Poppy e Cosima Violet. Una super mamma, una super moglie ma soprattutto una super donna. Giudicate voi. Continua a ...

