‘Cinema in Piazza’ | si chiude con 100mila spettatori e 104 serate

(Di giovedì 1 agosto 2019) Roma – Piu’ didi ogni eta’, 104di proiezioni gratuite e all’aperto sotto le stelle di Roma, 41 incontri e dibattiti con autori, attori, esordienti e maestranze del cinema, 7.100 t-shirt bordeaux diffuse a offerta libera, 40 ragazzi contrattualizzati per tutta la stagione, oltre 40 volontari tra i 18 e i 30 anni e pubblicazioni stampa da tutto il mondo (Times, El Pais, IndieWire etc). Tre arene hanno cosi’ invaso di colori Roma dal centro alla periferia: una piazza, un parco e un porto sequestrato alla criminalita’ aperti e restituiti alla cittadinanza, una citta’ intera coinvolta per un evento culturale. Con questi numeri sia Roma ‘Il Cinema in Piazza’, la manifestazione organizzata dal Piccolo America grazie al sostegno della Regione Lazio, di Siae-Societa’ italiana degli autori ed editori, ...

