Ciclismo | Olimpiadi Tokyo 2020 | altimetria | percorso e tracciato della prova in linea

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia quarta nel ranking di qualificazione - persa una posizione! Che lotta per i 5 posti : Lunedì negativo per l’Italia nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la nostra Nazionale è infatti scesa al quarto posto nel ranking di qualificazione che assegna i posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Le prime sei squadre in classifica potranno contare sul contingente completo in Giappone (5 atleti), quelle dal settimo al dodicesimo dovranno accontentarsi di quattro ciclisti e via dicendo. L’Italia occupava il terzo posto fino ...

Ciclismo : Enrico Gasparotto verso la cittadinanza svizzera? Potrebbe disputare Mondiali e Olimpiadi da rossocrociato : Potrebbe essere un finale di carriera svizzero, quello di Enrico Gasparotto. Il trentasettenne di Sacile, che risiede ormai da diversi anni nel Canton Ticino, appare vicino a ricevere la cittadinanza rossocrociata, secondo quanto riportato da Tuttobiciweb. Il due volte vincitore dell’Amstel Gold Race, con la Svizzera, Potrebbe arrivare a disputare tanto i Mondiali quanto le Olimpiadi di Tokyo 2020, a conclusione di una dignitosissima ...

Ciclismo - Test Event Olimpiadi Tokyo 2020 : quattro azzurri in gara il 21 luglio - c’è Formolo col tricolore : Domenica 21 luglio si disputerà un Test Event a Tokyo, proprio sulle strade che ospiteranno le Olimpiadi 2020 tra poco più di un anno. Il circuito a cinque cerchi sarà durissimo, con tante salite che metteranno a dura prova tutti i partecipanti: un tracciato estremamente selettivo e adatto agli scalatori, le medaglie finiranno al collo di alcuni big del movimento internazionale. Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di Ciclismo, ha ...

Ciclismo - iniziati i lavori al Velodromo di Montichiari! Nuovo tetto entro settembre - l’Italia ritrova la casa verso le Olimpiadi : Il Velodromo di Montichiari sta rinascendo. La struttura era stata chiusa un anno fa per le continue infiltrazioni d’acqua dal tetto, ieri sono iniziati i lavori necessari per la posa di 11mila metri quadrati di teli che formeranno un cappuccio sulla copertura esistente. I lavori si concluderanno il prossimo 8 settembre e, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’impianto potrà entrare in funzione un paio di settimane dopo cioè quando ...

Calendario Ciclismo 2020 – Dalle Olimpiadi al Giro d’Italia - ben 37 appuntamenti da non perdere : ecco le nuove date : Ben 37 eventi da non perdere nel nuovo Calendario del World Tour 2020 pubblicato dall’UCI: le Olimpiadi costringono il Tour de France ad ‘anticipare’ di una settimana, confermate le date del Giro d’Italia L’UCI ha reso noto nelle ultime ore il Calendario del World Tour 2020. Il prossimo sarà un anno straordinario per gli appassionati delle due ruote con ben 37 appuntamenti imperdibili. Il 2020 sarà ...

Calendario Ciclismo - World Tour 2020 : date e programma corse. Giro d’Italia a maggio - anticipato il Tour de France - ci sono le Olimpiadi : L’UCI ha ufficialmente comunicato il World Tour 2020, annunciando tutte le date delle corse presenti all’interno del massimo circuito internazionale. Ci sono tantissime novità come ad esempio l’assenza del Giro di Turchia (declassato a Professional) e le quattro settimane di distanza tra il termine del Giro d’Italia (9-31 maggio) e l’inizio del Tour de France (27 giugno-19 luglio). La distanza così ridotta tra le ...

Ciclismo - Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020 : l’Italia risale al terzo posto nel ranking! Sospiro di sollievo per gli azzurri : L’Italia è risalita al terzo posto nel ranking di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Ciclismo su strada. La nostra Nazionale ha recuperato due posizioni nell’ultima settimana durante la quale sono stati ottenuti risultati importanti: Diego Ulissi ha vinto la classifica generale del Giro di Slovenia dove sono arrivate anche tre successi di tappe, Domenico Pozzovivo e Fabio Aru si sono ben piazzati al ...