Ciclismo | Europei Juniores e Under 23 | analisi dei convocati dell’Italia

Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019) L’Italia è pronta, la spedizione azzurra per i Campionatisu strada in linea e a cronometro, per le categorie Elite-23 eè stata ufficialmente definita: 14 azzurri saranno protagonisti ad Alkmaar in Olanda dal 7 all’11 agosto. Le varie gare di livello internazionale che si sono disputate fino ad oggi hanno offerto degli spunti molto interessanti e i risultati non sono mancati. Ora però bisogna cercare di replicarli nella rassegna continentale e confermare quanto ottenuto nella kermesse dello scorso anno quando portammo a casa l’oro a cronometro con Edoardo Affini tra gli23 e il bronzo di Antonio Tiberi nella categoria. Il nostro contingente ha tutte le carte in regola per esprimersi su ottimi livelli; andiamo a conoscere nel dettaglio gli azzurri. Proprio la specialità a cronometro potrebbe regalare le prime forti emozioni: stanno completando ...

