Ciclismo | cade dal trattore e si ferisce alla fronte | Dylan Teuns costretto a saltare la

Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Il corridore della Bahrain-Merida non potrà prendere parteClasica San Sebastian per una feritariportata dopo una caduta daldovràla Clasica San Sebastian 2019, il corridore della Bahrain-Merida infatti si è procurato una feritache non gli permetterà di essere al via della corsa spagnola, in programma sabato. Quindici i punti di sutura applicati per chiudere la ferita, causata da una caduta dal suo piccoloavvenuta durante alcune operazioni di giardinaggio. Niente da fare dunque perche, dopo il successo ottenuto nella tappa del Tour de France a Planche des Belles Filles, rappresentava uno dei candidati al successo nell’attesa Clasica San Sebastian 2019.L'articolodale sila Clasica San Sebastian ...

repubblica : Ciclismo, Tour de France: Ewan brucia Viviani in volata. Alaphilippre sempre in giallo, Fuglsang cade e si ritira [… - SportRepubblica : Ciclismo, Tour de France: Ewan brucia Viviani in volata. Alaphilippre sempre in giallo, Fuglsang cade e si ritira - MLGcopyright : RT @repubblica: Ciclismo, Tour de France: Ewan brucia Viviani in volata. Alaphilippre sta in giallo, Fuglsang cade e si ritira https://t.co… -