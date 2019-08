Chicago P D 5 quarta puntata | trama episodi 1 agosto 2019 su Italia 1

Fonte : cubemagazine

(Di giovedì 1 agosto 2019)P.D. 5. La quinta stagione della serie tv torna in onda in chiaro su1 da giovedì 1. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sul quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAP.D. 5suP.D. 5X13 Caccia al mostro. L’Intelligence si trova ad indagare sull’omicidio di una prostituta trovata morta nella stanza d’albergo di un Deputato, amico di Voight. Le indagini conducono a un traffico di ragazze provenienti dall’Europa dell’Est.A causa di un’ingenuita’ di Burgess, Voight si ritrova tra i piedi l’FBI.P.D. 5X14 L’inno. Una ragazza di colore muore nel corso di una protesta contro le forze dell’ordine. Il fatto costringe Voight e Woods a mettere da parte, almeno per il ...

