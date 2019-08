Chi è Dan Horton | il nuovo flirt di Lady Gaga?

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Marina Lanzone Ha 37 anni, è divorziato e ama viaggiare. Professione: tecnico del suono. Vanta collaborazioni con star di fama internazionale come Lenny Kravitz e Bruno Mars. Sarà quello giusto per? Da giorni non si fa che parlare di lui, l’uomo comparso al fianco di, il musicista Dan. La foto del loro bacio appassionato ha fatto il giro del web e ha messo a tacere le voci sulla presunta relazione tra la pop star e Bradley Cooper. Forse è un po’ presto per considerarlo come il “fidanzato” di, ma tutto fa pensare che questopossa diventare presto “una cosa seria”. Anche a giudicare dall’attacco di gelosia della ex moglie di lui, l’attrice Autumn Guzzardi. Ma chi è ilpresunto fidanzato di? Danha 37 anni, ed è nato a Nashiville, nel Tennessee. Si è laureato a San Francisco ed è un tecnico del suono, ma ...

