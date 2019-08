Chelsea | gol pazzesco di Pedro nell’amichevole con il Salisburgo | il tacco al volo è

Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Il giocatore delmette a segno un gol davveronell’amichevole giocata contro il Red BullUn gol, da vedere e rivedere per la sua bellezza. L’autore è, capace di regalare questa prodezza sublime nell’amichevole vinta dalcontro il Red Bull. Una magia che vale il momentaneo 4-1 a favore dei blues, in un match terminato poi 5-3 per la formazione di Frank Lampard. Cross perfetto per l’accorrente spagnolo che, senza pensarci due volte, si esibisce in unvolante che non lascia scampo al portiere avversario. Ecco il video da gustarsi tutto d’un fiato: L’ha fatto brutto #pic.twitter.com/bWdJKY9nPe — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) July 31, 2019 L'articolo, goldinell’amichevole con il: ilalè sublime VIDEO sembra essere il primo ...

MaxCallegari : Il gol dell’estate ?? #Pedro #Chelsea #CFC - SkySport : ?? Una magia ?? Il video #SkySport #Chelsea #Pedro - Daniele91Nap : Sarriball... Ah no è il Chelsea di #Lampard... Che gol di Pedrito #Pedro -