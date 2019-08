Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2019) Deve esserci veramente qualcosa di strano nella mente di tantissimi vip del nostro mondo. Avrete visto anche voi il modo in cui si associano frasi di grandi autori, versi di poesie eccelse, citazioni di scienziati e politici a scatti sexy, a pose sensuali, a lati a, lati b, davanzali e cosce. E così, per moda e per esempio, si trasferisce a tutti i frequentatori dei social network che proprio non riescono a non copiare i loro beniamini famosi. Così non è di certo raro trovare una frase di Oscar Wilde su unain, oppure una citazione di Rita Levi Montalcini su uno scatto al mare, magari con le gambe in bella mostra. Se c’è un vero fenomeno in questo senza dubbio è, l’ex pupa ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi che associa sempre frasi incredibili, poesie fantastiche, a immagini del suo. E l’attenzione non si concentra di certo sulle parole. ...

Noovyis : (“Che filosofa sexy!”. Francesca Cipriani, bikini bollente e seno esplosivo: la foto è hot) Playhitmusic -… - _Sblendorio : RT @bonculture1: La filosofa @MichelaMarzano, intervistata da @_Sblendorio, parla del suo ultimo romanzo, “Idda”, edito da @Einaudieditore.… - einaudibologna : RT @bonculture1: La filosofa @MichelaMarzano, intervistata da @_Sblendorio, parla del suo ultimo romanzo, “Idda”, edito da @Einaudieditore.… -