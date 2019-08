Charles Leclerc F1 | GP Ungheria 2019 | “Ho voltato pagina in fretta | devo imparare dal mio

Charles Leclerc F1 - GP Ungheria 2019 : “Una pista che mi piace - tra le più tecniche presenti in calendario” : Charles Leclerc volta pagina. Il monegasco della Ferrari, reduce dal ritiro molto amaro del GP di Germania (undicesima prova del Mondiale 2019 di F1), ha voglia di rifarsi in Ungheria, già nel prossimo weekend. Il Circus, infatti, tornerà in scena sull’Hungaroring, dove la Ferrari ha raccolto due successi nelle ultime quattro edizioni (nel 2015 e nel 2017 con Sebastian Vettel). La pista, sulla carta, dovrebbe favorire le Mercedes, essendo ...

F1 - GP Germania 2019 : perchè Charles Leclerc non è stato punito? La spiegazione della Race Direction : Una F1 più aperta alla battaglia? A quanto pare è questo il nuovo corso nell’interpretazione dei regolamenti. Lo si è confermato nel corso del caotico GP di Germania, sul tracciato di Hockenheim. L’episodio, nello specifico, è quello che ha visto coinvolti il monegasco Charles Leclerc e la Ferrari, rei di unsafe release dopo il pit-stop (manovra pericolosa). Il pilota del Principato infatti, lasciando la propria piazzola, ha sfiorato ...

F1 - GP Germania 2019 : Charles Leclerc - quando l’eccessiva esuberanza costa cara. Un talento ancora troppo incostante : Il weekend del GP di Germania 2019 di F1 si conclude con un sorriso dolceamaro per la Ferrari che ha ritrovato un concreto e soprattutto attento Sebastian Vettel ma allo stesso tempo ha visto raffreddarsi bruscamente la parabola di crescita di un Charles Leclerc che oggi ha forse peccato un po’, come tanti altri, di troppa esuberanza. Il monegasco è stato colpito, al pari del compagno, da un problema (nel suo caso alla pompa di benzina) ...

VIDEO Charles Leclerc - il team-radio dopo l’incidente : “Nooooo”. La frustrazione nel GP di Germania 2019 : Incidente per Charles Leclerc nella gara del GP di Germania, valido per il Mondiale di Formula 1: il monegasco esce di scena in una gara che avrebbe potuto vincere (e sarebbe stato il primo successo per lui). In un team radio un urlo di rabbia e frustrazione sintetizza lo stato d’animo del pilota Ferrari. IL TEAM RADIO dopo L’USCITA DI Leclerc NEL GP DI Germania DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Charles Leclerc F1 - GP Germania 2019 : “Un errore ha rovinato tutto - è colpa mia. Ma è inaccettabile un asfalto così : era ghiaccio” : Domenica da dimenticare per Charles Leclerc che ha concluso prima del previsto il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena a Hockenheim. Il pilota della Ferrari era riuscito a rimontare dalla decima alla seconda posizione grazie a una strategia perfetta della scuderia, sfruttando al meglio la pista bagnata si era portato alle spalle di Lewis Hamilton e cercava addirittura di attaccare il Campione del Mondo ma ...

VIDEO Charles Leclerc - incidente nel GP di Germania : Ferrari contro il muro - errore pesantissimo e ritiro : Charles Leclerc si stava rendendo protagonista di una prova stellare nel GP di Germania 2019, il pilota della Ferrari era riuscito a risalire in seconda posizione grazie a un’ottima strategia e poteva addirittura pensare di attaccare il primato di Lewis Hamilton ma ha commesso un errore letale all’ultima curva, ha perso il controllo della vettura, è finito sulla via di fuga ed è andato a sbattere contro il muro. La macchina si è ...

Arthur Leclerc vince il GP di Germania in Formula 4 - il fratello di Charles festeggia a Hockenheim prima della F1 : Arthur Leclerc, fratello minore di Charles, ha vinto il GP di Germania nella Formula 4. Il 17enne monegasco si è imposto ad Hockenheim con grande autorevolezza, la gara-2 ha sorriso a questo giovane talento che ha posto il suo primo sigillo in carriera in questa categoria. Il minorenne si è reso protagonista di una partenza sottotono ma poi con personalità è riuscito a risuperare il norvegese Dennis Hauger e a riguadagnare la testa della gara a ...

VIDEO F1 Charles Leclerc : “Dispiaciuto per le qualifiche - domani proverò la risalita” : Charles Leclerc non può sorridere dopo la beffa subita nelle qualifiche del GP di Germania 2019 di Formula Uno. Il monegasco, infatti, dopo aver fatto segnare i migliori tempi nella Q1 e Q2, non ha potuto prendere parte alla Q3, dato che la sua Ferrari ha avuto un problema alla pompa delle benzina. Uno smacco non da poco che, tuttavia, non scalfisce l’ottimismo del ferrarista che si annuncia fiducioso per la gara di domani e pronto a ...

F1 - Risultato FP3 GP Germania 2019 : Charles Leclerc domina davanti a Verstappen e Vettel - le Mercedes si nascondono : Anche se le temperature non sono più torride come quelle di ieri (dai 37 gradi si è passati ai 26 odierni), la Ferrari continua a impressionare. La scuderia di Maranello, infatti, ha dominato anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno, dando la conferma che la pista di Hockenheim piace alla SF90, ma sapendo perfettamente che la Mercedes, come consuetudine, non ha forzato al massimo nelle sue ...

VIDEO Charles Leclerc in vetta alle FP2 - GP Germania 2019 : il monegasco precede Vettel ed Hamilton : Sono andate in archivio le prove libere 2 del GP di Germania 2019, undicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Hockenheim il pubblico ha potuto godere di un grande spettacolo nel confronto tra le tre grandi di questo campionato: la Mercedes, la Ferrari e la Red Bull. Uno-due della Rossa con Charles Leclerc che si è issato in vetta all’ordine dei tempi con il crono di 1’13″449 con 124 millesimi di vantaggio sul tedesco ...

Charles Leclerc F1 - GP Germania 2019 : “Spero che arrivi la prima vittoria - che rivalità con Verstappen. Sogno il Mondiale” : Charles Leclerc è pronto per disputare il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari è reduce dal terzo posto nel GP di Gran Bretagna dove ha battagliato in maniera strepitosa con Max Verstappen, il duello con l’olandese si è ripetuto a Silverstone dopo la battaglia epocale per il successo in Austria e chissà che non vedremo un nuovo capitolo della sega anche in terra ...

F1 - GP Germania 2019 : Charles Leclerc prima guida “in pectore” della Ferrari. Il monegasco a caccia della prima vittoria : Il Campionato Mondiale di Formula 1 2019 si appresta a superare il giro di boa della stagione con l’undicesima tappa in programma dal 26 al 28 luglio ad Hockenheim valevole per il Gran Premio di Germania. In casa Ferrari i due piloti stanno vivendo un momento diametralmente opposto, con un Sebastian Vettel in difficoltà dal punto di vista psicologico ed un Charles Leclerc in grande spolvero che sta mettendo in mostra tutto il suo talento ...

Fabio Rovazzi - In pista a Fiorano con Charles Leclerc : Altro che Senza pensieri! Fabio Rovazzi si è preso una pausa dal suo ultimo lavoro, che uscirà a breve, concedendosi una giornata adrenalinica in Ferrari. Insieme alla fidanzata Karen, lartista si è regalato dei giri di pista a tutta velocità, accompagnato da un pilota deccezione: il monegasco Charles Leclerc.Due giri da urlo. Unesperienza tanto veloce quanto indimenticabile, quella vissuta dalla giovane coppia a bordo della speciale vettura di ...

F1 - Max Verstappen punge Charles Leclerc : “Ha corso così perché ha sofferto per il risultato in Austria” : Il duello tra l’olandese Max Verstappen e il monegasco Charles Leclerc, nel corso del GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2019 di F1, ha adombrato il successo del padrone di casa Lewis Hamilton che, ormai, si avvia a conquistare il suo sesto titolo iridato, avendo poi aggiornato il dato delle vittorie in carriera a 80. Numeri spaventosi quelli di Lewis che però, forse, non hanno in sé quelle emozioni che il duello tra Charles e ...