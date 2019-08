Cessioni Juventus | follia Dybala | richiesta monstre allo United | salta tutto?

Mercato Juventus - non solo Lukaku : ecco il nuovo attaccante - 7 Cessioni : Mercato Juventus- Continua a tener banco il capitolo Lukaku-Dybala. Scambio pronto ad entrare nel vivo e che potrebbe viaggiare verso la definitiva fumata bianca nel corso delle prossime ore. L’affare dipenderà dalla scelta di Dybala e dalla sua decisione. Scambio che se confermato si concretizzerà entro pochi giorni per l’8 agosto scadrà il Mercato della […] More

Mercato Juventus : il punto sulle Cessioni del club bianconero : Mercato Juventus: il punto sulle cessioni che servono a far partire l’ultima fase del Mercato in entrata bianconero. Mattia Perin: Dopo aver sfiorato il trasferimento in Portogallo, per il portiere ex Genoa è spuntata la pista inglese. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere di Torino, starebbero continuando i contatti fra l’Aston Villa e la Juve: […] More

Juventus - precedenza alle Cessioni : tra i possibili partenti anche Matuidi e Kean : La Juventus riprenderà la preparazione estiva martedì 30 luglio e Maurizio Sarri finalmente potrà iniziare a lavorare anche con i giocatori che non sono partiti per la tournée asiatica: a questi poi si aggiungeranno coloro che rientreranno dalle vacanze. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del nuovo tecnico bianconero. L'esigenza principale, però, è quella di piazzare alcuni ...

Juventus - Paratici in Inghilterra : avrebbe trattato le Cessioni di Perin - Khedira e Kean : La Juventus è pronta a dedicarsi completamente al mercato, dopo la tournée asiatica che l'ha vista confrontarsi con Tottenham, Inter ed una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. Di recente Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è stato in Inghilterra per ascoltare le richieste di alcune società inglese interessate ad alcuni giocatori della rosa bianconera. Come è noto infatti, la Juventus ha una rosa ricca, conta ...

Calciomercato Juventus - Cessioni : due club sul pilastro bianconero : Calciomercato Juventus – Non solo mercato in entrata. Paratici si stra concentrando soprattutto sulle cessioni. Oltre i vari Higuain, Mandzukic e (forse) Cancelo, c’è da sistemare anche la questione Khedira. Il tedesco, pupillo e uomo chiave della Juventus di Allegri, per età e condizione fisica non sembra più rientrare nei piani di Sarri e sarebbe […] More

Calciomercato Juventus - Dybala annuncia il suo futuro! Paratici : 210 milioni dalle Cessioni : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Dybala avrebbe comunicato al suo entourage la priorità di vestire bianconero anche in vista della prossima stagione. Questa la decisione dell’attaccante argentino, decisione che potrebbe contrastare con i prossimi piani bianconeri. Come annunciato da Sarri, Dybala reciterà il ruolo di finto nueve, oppure potrebbe […] ...

