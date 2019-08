Cessione Sampdoria | Gazzetta dello Sport | “Ballano 10 milioni fra Ferrero e gruppo Vialli”

Cessione Sampdoria - la confessione di Ferrero : “Me ne danno 140”. Ma poi smentisce : “Magari…” : Cessione Sampdoria, sempre nuovi scenari ed intrighi in merito alla vicenda, con l’attuale patron blucerchiato Massimo Ferrero che continua a ‘giocare’, tra affermazioni poco chiare, smentite e confessioni. Come quella che, secondo ‘Il Secolo XIX‘ avrebbe segretamente fatto in Lega nel corso di un’assemblea sui diritti televisivi: “Me ne danno 140” avrebbe detto a qualche amico in merito alla ...

Notizie del giorno – Ferrero allo scoperto su Cessione Sampdoria - il nuovo Milan - ancora frecciate a Wanda Nara : Ferrero SU cessione Sampdoria – “cessione Sampdoria? Mi sembra la storia della sora Camilla, tutti la vogliono nessuno se la piglia“. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero affida ad una battuta, come spesso accade, il suo pensiero. A specifica domanda in merito alla trattativa con eventuali investitori, il patron blucerchiato fa un passo indietro: “Non ho nessuna intenzione di vendere – si legge su Gazzetta dello Sport ...

Cessione Sampdoria - Ferrero : “Mi sembra la storia della sora Camilla - tutti la vogliono nessuno se la piglia” : “Cessione Sampdoria? Mi sembra la storia della sora Camilla, tutti la vogliono nessuno se la piglia“. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero affida ad una battuta, come spesso accade, il suo pensiero. A specifica domanda in merito alla trattativa con eventuali investitori, il patron blucerchiato fa un passo indietro: “Non ho nessuna intenzione di vendere – si legge su Gazzetta dello Sport – ma se ...

Sampdoria - la solita ironia di Ferrero : “la storia della Cessione sembra quella della sora Camilla…” : A margine della presentazione dei calendari, il presidente della Sampdoria ha parlato dell’ipotesi cessione Massimo Ferrero non ha intenzione di vendere la Sampdoria, almeno finché non arrivi un’offerta irrinunciabile. Il numero uno blucerchiato ha parlato a margine della presentazione del calendario di serie A negli studi Sky, utilizzando la sua solita ironia: “quella della cessione sembra la storia della sora Camilla, ...

Bruno Fernandes al Manchester United : tesoretto anche per la Sampdoria - novità anche sul fronte Cessione del club : Lo Sporting Lisbona ha ultimato la cessione del calciatore Bruno Fernandes al Manchester United, operazione da ben 62 milioni di euro, sorride anche la Sampdoria che incasserà 5,5 milioni di euro, si tratta della percentuale sulla rivendita che era stata fissata nell’estate del 2017 dal trasferimento dai blucerchiati al club portoghese. Una parte di questa cifra era stata inserita dal gruppo di Gianluca Vialli nei bonus per il ...

Cessione Sampdoria - le ultime : verdetto a fine mese : verdetto a fine mese, in un senso o nell’altro. Queste le ultime novità in merito alla Cessione della Sampdoria al gruppo legato a Vialli. Intanto la presenza in Italia dell’ex attaccante blucerchiato ha scatenato nuovamente i tifosi. Infatti ieri a Cremona si sono riuniti tanti calciatori di quella Sampdoria che conquistò lo scudetto nel campionato ’90-’91. Tra questi anche l’attuale ct dell’Italia ...

Ferraris - la Cessione della Sampdoria rallenta i lavori : Ci sarebbero dei rallentamenti per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Lo spiega l’edizione di Piemonte e Liguria de “Il Giornale”, che lega a questi rallentamenti la situazione della Sampdoria, con il club blucerchiato in attesa di cessione. La Sampdoria, infatti, non ha ancora firmato la concessione di 90 […] L'articolo Ferraris, la cessione della Sampdoria rallenta i lavori è stato ...

Cessione Sampdoria - l’ex presidente Enrico Mantovani : “Manca poco al The End” : Sembra essere sempre più vicino il cambio di proprietà in casa Sampdoria. Il gruppo di Gianluca Vialli appare sempre più vicino all’acquisto della società blucerchiata. A sbilanciarsi nelle ultime ore anche l’ex presidente della Sampdoria Enrico Mantovani: “In teoria dovrebbe mancare poco al THE END”. I tifosi doriani si sono scatenati alla notizia che Gianluca Vialli ha iniziato a seguire su Instagram la Sampdoria. ...

Sampdoria - Ferrero show su stadio - mercato e Cessione : “Quanto vale?” - lui risponde così… : Fiume in piena. Come sempre mai banale Massimo Ferrero, che in questi ultimi giorni ha rivelato e successivamente ribadito di aver messo in vendita la Sampdoria e di voler acquisire il Palermo. Ospite di Sportitalia, ecco cosa ha detto il numero uno dei blucerchiati. “Ho venduto Andersen al Lione poco fa per 24 milioni più 6 di bonus. cessione società? Oggi posso dire che non ero a Londra ma a Milano con il mio ds Osti. Sento tante ...

Cessione Sampdoria – Il closing si avvicina : accordo da 100 milioni - incontro Vialli-Ferrero a Londra : incontro Vialli-Ferrero a Londra per la Cessione della Sampdoria: ridotta la distanza fra le parti, accordo da 100 milioni Sono ore calde per la Cessione della Sampdoria. Stando a quanto riportato dalla ‘Rosea’, la cordata con a capo Gianluca Vialli (e gli investitori Jamie Dinan e Alex Knaster) dovrebbe incontrarsi quest’oggi con Massimo Ferrero per chiudere l’affare. L’accordo verrebbe siglato per una cifra vicina ai 100 milioni, debiti ...

Cessione Sampdoria - svolta nelle ultime ore : incontro Ferrero-Vialli [DETTAGLI] : Cessione Sampdoria – Sembrava essere sfumato almeno per il momento il passaggio di proprietà in casa Sampdoria, nelle ultime ore nuove clamorose novità. E’ arrivata infatti la svolta, è previsto per la giornata di venerdì un incontro tra Gianluca Vialli e Massimo Ferrero, secondo fonti vicine all’ex attaccante blucerchiato l’affare sarebbe nella fase finale: nelle ultime settimane si è lavorato a fari spenti, ...

Cessione Sampdoria - Vialli si ritira dall’acquisto : Cessione Sampdoria – Gianluca Vialli non sarà il nuovo presidente della Sampdoria, l’ex calciatore si è infatti ritirato ufficialmente dalla corsa all’acquisto del club blucerchiato, la notizia è arrivata attraverso una nota ufficiale.“CalcioInvest LLC, la cordata di investitori internazionali guidata dai finanzieri Jamie Dinan, fondatore del fondo d’investimento York Capital Management, Alex Knaster, ...