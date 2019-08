Cecilia Rodriguez | “Ecco chi mi scatta le foto per Instagram”

Cecilia Rodriguez fuma in riva al mare e scoppia la polemica : Vacanze di sole e di relax per Cecilia Rodriguez a Ibiza insieme al suo amato Ignazio Moser ma i fan notano il dettaglio che scatena la polemica sull'argentina. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo le loro vacanze a Ibiza con amici. Tanto mare, sole e divertimento per la coppia nata all'interno del Grande Fratello Vip 2017. Ovviamente il tutto è ampiamente documentato sui social network della coppia, dove i loro fan possono ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in spiaggia a Ibizia : la foto scatena la furia dei fan : Cecilia Rodriguez posa in spiaggia a Ibiza insieme al compagno Ignazio Moser. La sorellina di Belen è sul bagnoasciuga in piedi, ma c'è un dettaglio nella foto che ha fatto...

Da Jessica di Temptation Island a Cecilia Rodriguez : tutte pazze per il vestito Shop Low Cost : Marca e prezzo del vestito indossato da Jessica all’ultima puntata di Temptation Island Jessica Battistello è tornata a Temptation Island – per la puntata “un mese dopo” in onda su Canale 5 martedì 30 luglio- con un abito che non è passato inosservato. L’ex fidanzata di Andrea ha sfoggiato un mini dress di raso color […] L'articolo Da Jessica di Temptation Island a Cecilia Rodriguez: tutte pazze per il vestito ...

“Sì - è proprio lei!”. I fan beccano Cecilia Rodriguez ‘così’ e riprendono tutto : È una Cecilia Rodriguez a dir poco scatenata quella che è finita dritta dritta su Instagram. Ma stavolta non è stata lei a pubblicare la foto, ma qualche fan con la mania, o la passione che dir si voglia, di fare il paparazzo. Ed ecco che i suoi balletti hard e le sue pose sensuali sono finite subito su internet, diventando virali in pochissimo tempo. Eppure la bella showgirl lo dovrebbe sapere: nel mondo del web non si può mai stare ...

Cecilia Rodriguez - balli sexy in barca con Moser e Damante : Aperitivi al tramonto, risate sotto il sole, tuffi spericolati e balli sfrenati: per Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Andrea Damante in vacanza insieme non c’è certo tempo per la noia. In barca ad Ibiza insieme ad alcuni amici si divertono come matti, e improvvisano una coreografia sexy per la gioia dei follower. Cecilia in bikini sfoggia curve paradisiache. Lei lo sa bene e si muove sinuosa davanti all’obiettivo. Si presta a pose ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - passione hot in piscina a Capri : Per il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez durante l?edizione 2017 del Grande Fratello Vip ha lasciato in diretta tv l?allora compagno Francesco Monte. Finito il reality in pochi...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - scoppia la passione in piscina a Capri : Per il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez durante l?edizione 2017 del Grande Fratello Vip ha lasciato in diretta tv l?allora compagno Francesco Monte. Finito il reality in pochi...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser innamorati - scoppia la passione in piscina a Capri : Per il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez durante l?edizione 2017 del Grande Fratello Vip ha lasciato in diretta tv l?allora compagno Francesco Monte. Finito il reality in pochi...

Cecilia Rodriguez e il rapporto con Belen : «È venuta a mancare nel periodo più complicato» : “Lei è sempre la più grande, continua a essere il mio punto di riferimento”, Cecilia Rodriguez parla del rapporto con Belen. La famiglia è molto legata e Cecilia (assieme al fratello Jeremias) ha seguito la sorella ed è partita dall’Argentina per arrivare in Italia dove ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, che le ha anche regalato l’amore con l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Prima della sua partenza Belen le è mancata ...

Cecilia Rodriguez Belen è il mio punto di riferimento : La showgirl Cecilia Rodriguez in in’intervista fatta al “Vanity Fair”parla del rapporto con Belen. La famiglia è molto legata e Cecilia assieme al fratello Jeremias ha seguito la sorella ed è partita dall’Argentina per arrivare in Italia dove ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, che le ha anche regalato l’amore con l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Cecilia nell’intervista dice:”Lei è sempre la più grande, continua a ...

Cecilia Rodriguez parla del rapporto con la sorella Belen : Cecilia Rodriguez in in’intervista fatta al settimanale “Vanity Fair”parla del rapporto con Belen. La famiglia è molto legata e Cecilia assieme al fratello Jeremias ha seguito la sorella ed è partita dall’Argentina per arrivare in Italia dove ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, che le ha anche regalato l’amore con l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Cecilia nell’intervista dice:”Lei è sempre la più grande, continua a ...

Cecilia Rodriguez e il rapporto con Belen : È venuta a mancare nel periodo più complicato : “Lei è sempre la più grande, continua a essere il mio punto di riferimento”, Cecilia Rodriguez parla del rapporto con Belen. La famiglia è molto legata e Cecilia (assieme al fratello Jeremias) ha seguito la sorella ed è partita dall’Argentina per arrivare in Italia dove ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, che le ha anche regalato l’amore con l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Prima della sua partenza Belen le è ...

“Favolosa!”. Cecilia Rodriguez continua a stupire : seno esplosivo e bikini bollente : Ogni tappa di questa bollente estate 2019 deve essere immortalata da Cecilia Rodriguez. E ora che si tocca il Montenegro, dopo aver girato gran parte del Mediterraneo, non poteva mancare l’ennesimo scatto rovente di questa stagione. Una nuova foto sexy, in cui le forme e le curve della sorella di Belen rischiano di far impazzire davvero i fan. Basta leggere i commenti: «Una piratessa nata!», «Favolosa», «Che schianto! Sempre più bella!». Cecilia ...

Cecilia Rodriguez : "Belen - mio punto di riferimento. Vorrei fare qualcosa in tv - basta con i reality" : Dopo la seconda edizione del Grande Fratello Vip, che ha causato uno scossone non da poco nella sua vita sentimentale, Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, sostanzialmente, non si è più vista in tv.Il suo nome è quasi unicamente legato ai reality show (Cecilia ha partecipato anche all'Isola dei Famosi) ma la showgirl e modella argentina vorrebbe mettersi in luce, in televisione, anche in un progetto di diverso genere.prosegui la ...