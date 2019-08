Catanzaro | colpo da 8 | 5 milioni in un caveau | condannati nove imputati della banda

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) Il 4 dicembre del 2016 avevano rubato 8,5di euro da unSicurtrasport, nella periferia di, aperto con una ruspa dotata di martello pneumatico. Unportato a termine da unadi cerignolani, secondo gli inquirenti con il lasciapassare‘ndrangheta locale: armati di kalashnikov e tute mimetiche, coperti dai basisti locali e dal responsabilesicurezza del. Le persone ritenute responsabili, arrestate nell’aprile del 2018 grazie anche grazie alle dichiarazioni di una collaboratrice di giustizia, sono state condannate a pene che vanno dai 2 ai 14 anni. La sentenza è stata emessa il 31 luglio dal gup del tribunale di, che ha condannato Giovanni Passalacqua e Dante Mannolo a 14 anni, Alessandro Morra a 12 anni, Matteo Ladogana, Carmine Fratepietro, Pasquale Pazienza e Leonardo Passalacqua a 10 anni e 8 mesi. ...

