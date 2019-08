Casa Totti | Tutte le News ed i Primi Ospiti della Sit-Com!

Casa Totti in onda su Amazon? : Secondo quanto scrive il settimanale Chi, Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbero non dare l'esclusiva a Mediaset per i diritti della sitcom Casa Totti, della quale avrebbero registrato due puntate.Ecco cosa si legge nella rubrica Chicche di gossip sul magazine diretto da Alfonso Signorini: "C’è una novità. A sorpresa, la coppia non cederà l’esclusiva del prodotto a Mediaset come s’immaginava: per acquistare i diritti della messa in onda c’è ...

In arrivo Casa Totti : Francesco e Ilary come Sandra e Raimondo : Francesco e Ilary si candidano ad essere i nuovi Sandra e Raimondo. E’ infatti in arrivo Casa Totti. Nella nuova versione

Al via «Casa Totti» - la sit-com che stavamo aspettando : Totti, una vita con Ilary BlasiTotti, una vita con Ilary BlasiLa dedica di Francesco TottiTotti, una vita con Ilary BlasiTotti, una vita con Ilary BlasiTotti, una vita con Ilary BlasiTotti, una vita con Ilary BlasiTotti, una vita con Ilary BlasiTotti, una vita con Ilary BlasiTotti, una vita con Ilary BlasiTotti, una vita con Ilary BlasiTotti, una vita con Ilary BlasiTotti, una vita con Ilary BlasiTotti, una vita con Ilary BlasiTotti, una vita ...

Casa Totti - la sitcom : svelati i nomi dei primi ospiti di Francesco e Ilary : Sono stati finalmente svelati i nomi dei primi due ospiti che faranno il loro ingresso in Casa Totti, la sitcom dedicata alla vita di Ilary Blasi e di suo marito Francesco Totti. Come rivela il settimanale Chi, la coppia ha invitato Teo Mammuccari, collega della conduttrice al timone de Le Iene, ed Emma Marrone, cantante molto amata dai piccoli di Casa. La novità dell’estate è infatti lo show della splendida famiglia romana. I più attenti ...

Casa Totti - la sitcom : svelati i nomi dei primi ospiti : Sono stati finalmente svelati i nomi dei primi due ospiti che faranno il loro ingresso in Casa Totti, la sitcom dedicata alla vita di Ilary Blasi e di suo marito Francesco Totti. Come rivela il settimanale Chi, la coppia ha invitato Teo Mammuccari, collega della conduttrice al timone de Le Iene, ed Emma Marrone, cantante molto amata dai piccoli di Casa. La novità dell’estate è infatti lo show della splendida famiglia romana. I più attenti ...

Casa Totti : Francesco e Ilary a lavoro su una sitcom : Francesco Totti e Ilary Blasi Una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo è quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Sposati dal 2005, l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset hanno deciso di lavorare insieme a Casa Totti (titolo provvisorio), sitcom che li vedrà come unici protagonisti. Gag, risate e momenti di riflessione – come rivela il settimanale Chi – sono alla base delle puntate zero girate fino ...

‘Casa Totti’ - parte la sitcom di famiglia con Francesco e Ilary : tutti i dettagli : La coppia ha iniziato a registrare la sitcom basata sulla vita privata della famiglia più social del momento

Casa Totti si fa : Ilary Blasi e Francesco Totti hanno registrato le prime due puntate : In passato, si parlò spesso di Casa Totti, un progetto sulla falsariga di Casa Vianello, la celebre sit-com con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, con protagonisti Ilary Blasi e suo marito, l'ex calciatore e capitano della Roma, Francesco Totti.All'inizio, fu soltanto una suggestione, più che altro, il desiderio della conduttrice romana di condividere un'esperienza artistica con il marito, all'epoca ancora in attività come calciatore. ...

Primo ciak per "Casa Totti" - la sit-com sulla vita di Ilary Blasi e Francesco Totti - : Carlo Lanna Sono in fase di realizzazione le prime puntate di "Casa Totti", la serie che vede come protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti, il progetto è stato già annunciato lo scorso anno Il progetto è stato annunciato tempo fa, ma solo in questi giorni si concretizza l’idea di "Casa Totti". È ai nastri di partenza la sit-com che racconta, con un pizzico di ilarità, la vita di coppia dell’ex bomber Francesco Totti e della ...

Casa Totti è realtà : la sitcom con il Ilary Blasi e il Pupone prende vita sul set : Dimenticate Casa Vianello perché nel futuro di Mediaset c'è un'altra coppia da record, quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. Hanno preso il via le riprese di Casa Totti, la sitcom destinata proprio alle reti del Biscione e che vedrà come protagonisti i due piccioncini famosi, i loro figli e una serie di ospiti a cominciare da Emma Marrone e Teo Mammucari. A rivelare la notizia poco fa è stato il settimanale Chi che, sul profilo ...

Casa Totti - Francesco e Ilary Blasi iniziano le riprese per la loro sitcom : saranno i nuovi Sandra e Raimondo? : Ciak si gira in Casa Totti: ecco svelato il motivo per cui l’ex capitano della Roma e la moglie Ilary Blasi, da sempre gelosi della loro privacy da qualche giorno hanno iniziato a svelare sui social la loro vita privata. La coppia ha iniziato a girare la loro sitcom formato famiglia, “Casa Totti” appunto. A rivelarlo è il settimanale Chi che racconta come la coppia abbia già registrato due “puntate zero” con amici, ...