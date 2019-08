Carola Rackete | lo 007 | dietro di lei c' è Angela Merkel | tutti i dettagli

Lettera d'amore a Carola Rackete : Carola Amore vediamoci oggi davanti al bar della sede U.I.L. A Milano per riuscire insieme a fare andare Salvini al 2 per cento. Spero Amore non sei dei servizi segreti. Come nel film “Spy Game”, dove Brad Pitt va nei casini perché si innamora di una operatrice umanitaria (che invece è dei servizi)

Carola Rackete - la rivelazione dei servizi segreti : c'è la Merkel dietro la capitana della Sea Watch 3 : Secondo l'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hans-Georg Massen (rimosso un anno fa) la vicenda della Sea Watch e di Carola Rackete è stata una sceneggiata messa in piedi dalla tv pubblica Ard: nonché dal governo di Angela Merkel per screditare il governo italiano e mettere all'angolo Matteo Salvin

Matteo Salvini ridicolizza Carola Rackete e Pd : "Oggi vi togliete il reggiseno?" : E alla fine arrivò il giorno della più delirante delle proteste: via il reggiseno per solidarietà a Carola Rackete, la ormai ex comandante della Sea Watch 3 finita nel mirino, anche nostro, per essersi presentata in procura senza biancheria intima. Come annunciato da giorni, oggi sabato 27 luglio, è

Napoli - reggiseni stesi in piazza per la comandante Rackete : “Carola siamo noi” : FOTO : Napoli, reggiseni stesi in piazza per la comandante Rackete: “Carola siamo noi”: FOTO L’iniziativa è promossa dall'associazione Merida, impegnata contro la violenza di genere, nell’ambito delle manifestazioni di sostegno alla comandante della Sea Watch, criticata per essersi recata in tribunale senza l’indumento ...

Carola Rackete - contro la comandante e la Ue in campo i generali : "Basta umiliazioni per l'Italia" : La sfida del mare lanciata da Carola Rackete - la capitana "speronatrice" della Sea Watch - nei confronti dello Stato italiano, si è spostata da settimane su terra e minaccia di arrivare all' Europarlamento di Bruxelles. È notizia nota, infatti, che il prossimo 3 ottobre l' attivista immigrazionista

Carola Rackete dai pm - ecco il verbale : come ha spiegato lo speronamento della GdF - una vergogna : Carola Rackete è stata chiamata a giustificare l'attracco forzato della Sea Watch 3 al molo di Lampedusa. Ad attenderla per l'interrogatorio al Tribunale di Agrigento, la giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella (la gip che poi ha deciso di scarcerarla). Ma quello su cui l'indignazione c

Carola Rackete - il 3 ottobre la comandante della Sea Watch parlerà al Parlamento Ue : Il 3 ottobre Carola Rackete sarà ascoltata nel Parlamento dell’Unione europea. Lo annuncia su Twitter il gruppo della Sinistra unitaria europea (Gue) dell’Eurocamera: “Siamo lieti che interverrà per parlare dell’importanza della ricerca e del salvataggio nel Mediterraneo, sfidando Salvini e per commemorare la tragedia del 2013 dove morirono in centinaia” a Lampedusa, si legge in un tweet del gruppo. La comandante tedesca ...

Agrigento - il procuratore Patronaggio : "Un errore rilasciare Carola Rackete" : Parole dure, quelle usate dai magistrati della procura nel ricorso per Cassazione alla scarcerazione della capitana tedesca