Caro Salvini | ecco perché non esiste un complotto contro le sigarette elettroniche

Caro Salvini - noi poliziotti siamo rimasti senza divise : I poliziotti hanno le pezze al sedere. Nel significato letterale della frase e senza alcun proposito offensivo, naturalmente. A mali estremi, rimedi estremi. Pasquale Guaglianone, segretario palermitano del sindacato “LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato)", ha deciso di comprare una dozzina di

Matteo Salvini ridicolizza Carola Rackete e Pd : "Oggi vi togliete il reggiseno?" : E alla fine arrivò il giorno della più delirante delle proteste: via il reggiseno per solidarietà a Carola Rackete, la ormai ex comandante della Sea Watch 3 finita nel mirino, anche nostro, per essersi presentata in procura senza biancheria intima. Come annunciato da giorni, oggi sabato 27 luglio, è

Vittorio Feltri - scomoda verità sul rapporto Salvini-Di Maio : "Se i politici sono Carogne..." : Siamo tutti indignati perché la politica è un nido di vipere. I partiti di maggioranza, che dovrebbero collaborare per assicurare un governo accettabile al Paese, in realtà trascorrono le giornate sul ring e si scazzottano quotidianamente oscillando tra lo spettacolare e l' imbarazzante. Il dialogo

Parla Nello Musumeci : “Caro Salvini - butta a mare il governo finché sei in tempo” : Roma. “Il mio consiglio è quello di mandare a mare questo governo”. Eppure Matteo Salvini ha spostato a mare il ministero dell’Interno e anziché nuotare verso nuove elezioni preferisce l’ombrellone del M5s. “E io invece penso che anche per lui sia arrivato il momento del coraggio, quello in cui si p

Matteo Salvini - dopo Carola Rackete e Sea Watch il nuovo assalto Ong viene dal Nord : "Roba da matti..." : nuovo allarme Ong, ma stavolta viene dal profondo Nord. Matteo Salvini, su Facebook, accende i fari sulla Viking, la nave battente bandiera della Norvegia appena salpata dal Mare del Nord. Destinazione, ovviamente, il Mediterraneo, con l'obiettivo di soccorrere i migranti e traghettarli tra Italia e

Sea Watch - Carola Rackete torna in Germania. L’attacco di Salvini : ‘Viziata comunista tedesca’ : Ha lasciato l’Italia Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 che il 29 giugno ha sfidato il divieto di sbarco a Lampedusa imposto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini per garantire un porto sicuro un gruppo di migranti soccorsi e bloccati da 17 giorni nel Mediterraneo. Un portavoce della ong, riferisce l’agenzia tedesca Dpa, ha fatto sapere che Rackete è tornata in Germania. La giovane, secondo quanto riferiscono fonti ...

Carola Rackete torna in Germania - ancora insulti da Salvini : La comandante della Sea-Watch è partita oggi, da libera cittadina, dopo gli interrogatori con i magistrati di Agrigento. Sul profilo Fb di Salvini che avrebbe voluto "espellere questa viziata comunista"", duemila commenti con insulti e minacce rivolti alla giovane

Cosa dice la querela presentata da Carola Rackete contro Matteo Salvini : Non solo diffamazione, per averla definita sbruffoncella o delinquente: "Le propalazioni di Salvini risultano concretamente idonee a provocare la commissione di nuovi delitti, ingenerando e alimentando una spirale massiva e diffusa di violenza, allo stato fortunatamente solo verbale, che si è espressa in migliaia di episodi diffamatori". Così la querela presentata da Carola Rackete a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini.Continua a ...

Salvini attacca di nuovo Carola Rackete : “Non vedo l’ora di espellere questa comunista tedesca” : "L'eroina della sinistra è stata interrogata per quattro ore. Ci sarà un giudice che almeno stavolta farà rispettare le leggi, la sicurezza e la dignità del nostro Paese? Io non vedo l'ora di espellere questa comunista tedesca e rimandarla a casa sua": così il ministro dell'Interno ha commentato l'interrogatorio di Carola Rackete. Il legale della comandante: "Il clima di odio c'è e viene alimentato da dichiarazioni irresponsabili, aggressive e ...

Sea Watch - Carola Rackete interrogata ad Agrigento : "Ho spiegato tutto" | "Salvini? Non penso niente" : L'ex capitana della "Sea Watch3" interrogata dai pm di Agrigento: viene ipotizzato il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la disobbedienza a nave da guerra. Intanto il legale della ragazza annuncia: "Non è più membro della Sea Watch, ora farà altro"

Terminato l’interrogatorio a Carola Rackete - la comandante : “Cosa penso di Salvini? Niente” : "Spero che la Commissione europea dopo l'elezione del nuovo Parlamento faccia il meglio possibile per evitare queste situazioni e che tutti i Paesi accettino le persone salvate dalle flotte di navi civili", ha affermato Carola Rackete al termine dell'interrogatorio alla procura di Agrigento. La comandante è stata ascoltata per circa 4 ore.Continua a leggere

Carola Rackete interrogata ad Agrigento ci fa la morale : "Ecco cosa penso di Matteo Salvini" : "Carola Rackete è libera, non è stato convalidato alcun arresto, se vuole tornare in Germania...". Così l'avvocato Alessandro Gamberini, legale della comandante della Sea Watch 3, interrogata in procura ad Agrigento nell'ambito del primo procedimento a suo carico che ipotizza il favoreggiamento dell