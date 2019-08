Carabiniere ucciso | svolta nelle indagini | occhi puntati sui turni degli agenti

Carabiniere ucciso - nel mirino della procura i turni | Il presunto pusher : "Non avevo niente con me" : I pm che indagano sulla morte di Mario Cerciello Rega vogliono fare chiarezza sui militari in piazza nella notte del delitto

Carabiniere ucciso - Scalfarotto (Pd) in carcere dagli americani : ‘No trattamenti inumani’ : I due ragazzi di nazionalità statunitense, Finnegan Elder Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, si trovano nel carcere romano di Reina Coeli. Il primo ha confessato di essere stato lui ad affondare per ben 11 volte la lama di 18 centimetri del suo coltello dal marine nel corpo del Carabiniere Mario Cerciello Rega. Il secondo, almeno da quanto emerge nelle ultime ore, starebbe invece prendendo le distanze dall’amico, affermando di averlo ...

Carabiniere ucciso - dai turni in caserma alla fake news dei maghrebini : i punti da chiarire : La Procura di Roma ha acquisito i turni e le relazioni di servizio della stazione Farnese. Intanto la vittima del furto...

Carabiniere ucciso - Scalfarotto (Pd) visita in carcere gli imputati. Salvini : “Non ho parole” : "Il Pd va in carcere a verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato. Non ho parole!": così Matteo Salvini ha commentato la visita del parlamentare dem, Ivan Scalfarotto al carcere Regina Coeli per verificare le condizioni dei due ragazzi americani imputati per l'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega.Continua a leggere

Carabiniere ucciso - il padre di Finnegan Lee Elder a Roma : "Ora temo maltrattamenti su mio figlio" : "La prima cosa che vorrei sapere è qual è la prassi burocratica per poter rivedere in carcere mio figlio" ha detto Ethan Elder al suo arrivo oggi a Roma, da Oakland. Come spiega l’Ansa queste sono state le uniche parole pronunciate dal padre di Finnegan Lee, uno dei due americani arrestati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, al suo sbarco a Fiumicino, assediato da telecamere e giornalisti. ...

Carabiniere ucciso - il padre di Hjorth : “Non sapeva del coltello” : Carabiniere ucciso, il padre di Hjorth: “Non sapeva del coltello” L’uomo ha incontrato il figlio in carcere e ha detto di essere convinto della sua innocenza: “Non riesce a darsi pace per quello che è successo”. Intanto anche il padre dell’altro americano, reo confesso dell’omicidio, vedrà il figlio tra oggi e ...

Carabiniere ucciso - verità sempre più lontana. Legale di Elder : “Dubbi sulla dinamica della colluttazione” : Emergono sempre più zone grigie sull'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. A rendere le acque più torbide, l'avvocato Renato Borzone, uno dei difensori di Elder Finnigan Lee, il 19enne californiano che ha ucciso con undici coltellate il militare dell'Arma. "Riteniamo che questo processo debba essere celebrato in tribunale e non sulla stampa - ha detto il Legale -. Abbiamo assunto la difesa da 12 ore e stiamo cercando ...

Luttwak : "Carabiniere ucciso e foto con la benda? Ecco cosa accadrà" : Angelo Scarano Edward Luttwak non usa giri di parole e prova a spiegare quali possono essere le conseguenze della foto che ha fatto il giro del mondo La foto di Christian Natale Hjort bendato e ammanettato in una caserma dei carabinieri hanno fatto il giro del mondo. Proprio su quello scatto oggi la procura militare ha aperto un fascicolo e la procura di Roma ha avviato un procedimento per abuso d'ufficio e rivelazione del segreto ...

Carabiniere ucciso - Brugiatelli : «Non sono né un pusher né un informatore e non ho mai parlato di magrebini» : In una nota diffusa dal suo avvocato, l’uomo definisce il vice brigadiere Mario Cerciello Rega «un uomo valoroso a cui devo la vita». Nello zaino solo le chiavi di casa

Carabiniere ucciso - la difesa di Elder : "Dubbi sulla ricostruzione dell'epilogo" : “Abbiamo assunto la difesa da 12 ore e stiamo cercando di ricostruire tutti i passaggi di una vicenda che presenta ancora aspetti poco chiari. In particolare mi riferisco alla dinamica dei fatti, nella fase finale, quella con la colluttazione che non mi risulta sia quella rappresentata dalle fonti investigative”. Lo afferma Renato Borzone, uno dei difensori di Finnegan Lee Elder, il cittadino americano reo confesso ...

Carabiniere ucciso a Roma - l'americano Elder Finnegan Lee senza vergogna : "Ma è morto davvero?" : I due americani responsabili dell'omicidio a Roma del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sono ognuno nella propria cella. Non possono vedere né parlare con nessuno. Elder Finnegan Lee, 19 anni, è il ragazzo che ha massacrato il Carabiniere con undici coltellate. L'altro, Christian Gabriel Natale Hj

Carabiniere ucciso - padre di Elder : "Visto foto Hjorth - preoccupati" : Carabiniere ucciso, padre di Elder: "Visto foto Hjorth, preoccupati" L’uomo è sbarcato oggi a Roma da Oakland per venire a trovare il figlio accusato dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. “Mia moglie è disperata. Siamo stati rassicurati e ci è stato detto che non è stato maltrattato”, ha ...

Carabiniere ucciso a Roma - Vittorio Sgarbi dedica una via a Sutri a Mario Cerciello Rega : A Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri ucciso con 11 coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio a Roma, sarà dedicata una via a Sutri, il piccolo comune della Tuscia di cui è sindaco Vittorio Sgarbi. La decisione è maturata alcuni giorni fa "ma solo oggi - spiega S

Carabiniere ucciso a Roma - i due americani avevano scippato una donna prima della droga e del massacro? : Poco prima e non molto lontano dal luogo in cui è stato ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, due ragazzi scippano una donna che passeggia a Campo dei Fiori. Qui ci sono due carabinieri in borghese che iniziano a inseguirli. Invano. I due riescono a dileguarsi tra la folla della movida Roma